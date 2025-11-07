Avião faz "pouso-caranguejo" em aeroporto de Santa Catarina; veja vídeo

Manobra ajuda a compensar o vento cruzado, segundo a administradora do aeroporto. X: @fdpamplona / Reprodução

Impactado por intensas rajadas de vento, um avião comercial aterrizou "de lado" no aeroporto de Navegantes na quarta-feira (5). A cena inusitada chamou a atenção de moradores do município no litoral norte de Santa Catarina. Veja o vídeo abaixo.

No dia do pouso, as rajadas de vento ultrapassaram os 67 km/h em Navegantes, conforme o g1. Para compensar o vento, o piloto do avião realizou uma manobra conhecida como pouso-caranguejo.

"Quando o vento sopra com força em direção diferente da proa (ou nariz) da aeronave, o piloto ajusta o avião para que ele avance de lado em relação à pista, como um caranguejo. Esse movimento ajuda a compensar o chamado vento cruzado (crosswind) e permite que o avião alinhe suavemente com a pista no momento do pouso", diz nota enviada pela Motiva Aeroportos, responsável pela operação em Navegantes, ao g1.

A manobra chamou a atenção de moradores de Navegantes e viralizou nas redes sociais. Um vídeo mostra o momento em que o avião voou "de lado" para se aproximar da pista.

"Esse tipo de pouso acontece quando há vento de través, ou seja, o vento sopra lateralmente à pista e o piloto precisa manter o controle da trajetória mesmo com essa força empurrando a aeronave de lado", explicou na rede social X a piloto Tati Mônico.

Veja o vídeo