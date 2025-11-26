Associação de Delegados premia os melhores trabalhos jornalísticos de 2025

Cerimônia na sede da Associação de Delegados premiou 14 trabalhos jornalísticos com enfoque na área criminal. Cíntia Lentilha / Divulgação

A Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul realizou na noite de terça-feira (25) cerimônia de anúncio dos vencedores do IX Prêmio Asdep de Jornalismo. O evento, realizado em Porto Alegre, foi uma jantar que reuniu policiais civis e jornalistas que disputaram a premiação. Foram premiados trabalhos em cinco categorias (Reportagem Universitária, Reportagem em Áudio, Reportagem em Texto, Reportagem em Vídeo e Conteúdo Opinativo).

A RBS levou sete troféus. Confira os vencedores:





Reportagem Universitária

Isabela Daudt, estagiária no Correio do Povo, pela reportagem "Violência contra a mulher cresce em dia de jogo".

Fotojornalismo

1º lugar: Roberto Martinez, do Brasil de Fato, pelas imagens da reportagem "Violência contra crianças e adolescentes cresce no RS e atinge níveis alarmantes, mostra levantamento".

2º lugar: Ronaldo Bernardi, de GZH, pelas imagens na reportagem "Policial civil é baleado na zona sul de Porto Alegre em operação contra grupo que negociava armas de dentro das cadeias do RS".

3º lugar: Miguel Noronha Flores Junior, da Agência Enquadrar, pela fotografia da reportagem "Indivíduo é flagrado com duas tornozeleiras eletrônicas em Porto Alegre".

Reportagem em Áudio

1º lugar: Fábio Schaffner, de GZH, pelo especial "O Maníaco do Cassino".

2º lugar: Noriana Behrend, da Rádio Caxias, pela reportagem "Violência contra mulher: um drama que assombra a estatística da criminalidade".

3º lugar: Eduardo Covalesky Dias, Daniela Madeira, Mariana de Freitas, Leno Falk, Alexandre Figueiredo e Marcelo Bonora, Radioweb, pela série "Tragédia da Boate Kiss: memória, silêncio e impunidade".

Reportagem em Texto

1º lugar: Leticia Mendes Pacheco e Julia Ozório, de GZH, pela série de reportagens "Como identificar um relacionamento abusivo e ajudar uma vítima de violência doméstica?".

2º lugar: Fabiana Reinholz, do Brasil de Fato, pela reportagem "Violência contra crianças e adolescentes cresce no RS e atinge níveis alarmantes, mostra levantamento".

3º lugar: Paula Appolinario, da Gazeta do Sul/Portal Gaz, pela reportagem "Santa Cruz já registra mais de 650 casos de violência doméstica em 2025".

Reportagem em Vídeo

1º lugar: Giovani Grizotti, do Fantástico, da RBS TV, pela reportagem "Golpe do falso advogado: quadrilhas usam dados reais da Justiça para roubar vítimas".

2º lugar: Juliana Maciel Santos, Cristine Gallisa, Vitor Rosa, Pâmela Rubin Matge, Mauricio Gasparetto, Marcos Hofmann, Emerson Garcia, Robson Stefani e Sandré Sarreta, da RBS TV, pelo documentário "RBS DOC: O bolo envenenado".

3º lugar: Carolina de Mattos Valle Aguaidas, Fayller Augusto Aprato, Renata Santos, Marlise Aúde e Ariane Felix, da RBS TV, pela reportagem "Romper para sobreviver: os caminhos possíveis — e os desafios reais — de mulheres que quebraram o ciclo da violência".

Conteúdo Opinativo