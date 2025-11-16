Artefato explosivo é encontrado na praia de Magistério, em Balneário Pinhal

Objeto é identificado como Marine Location Marker, que serve para marcar posições no mar. BRBM / Divulgação

A Brigada Militar isolou na manhã deste domingo (16) uma área da praia de Magistério, em Balneário Pinhal, após um banhista localizar um artefato explosivo na faixa de areia.

Segundo as autoridades, se trata do dispositivo Marine Location Marker, que é usado para marcação de posições no mar. O equipamento contém fósforo e é inflamável, representando risco aos frequentadores da praia.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros do SAMU. Uma equipe especializada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) de Porto Alegre esteve no local para atuar na destruição segura do equipamento, que foi realizada por volta de 12h30.

Segundo caso do fim de semana

O mesmo tipo de artefato foi encontrado no último sábado (15). Durante a tarde, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência semelhante na praia de Balneário Quintão, município de Palmares do Sul, também no Litoral Norte. Na ocasião, o BOPE foi mobilizado e realizou a detonação controlada do dispositivo.

Segundo a Polícia Civil, a presença dos dispositivos na região é decorrente de um exercício da Força Aérea Brasileira (FAB), no qual os equipamentos são lançados, podendo cair no mato, no mar ou na orla. Em nota, a FAB afirma que os artefatos são compatíveis com o material utilizado em operações militares de busca e salvamento.