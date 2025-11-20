Geral

Luto em Santa Maria
Notícia

Aos 97 anos, morre Elio Decimo, pai do prefeito de Santa Maria 

Sepultamento ocorre às 21h, no Cemitério e Crematório Memorial Sant’Anna, em Uruguaiana. Elio deixa quatro filhos, nove netos e uma bisneta

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS