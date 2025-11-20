Aos 97 anos, morre Elio Decimo, pai do prefeito de Santa Maria 

Natural de Jaguari, Elio se mudou com a família para Santa Maria em 1983. Reprodução / @rodrigodecimo

Elio Decimo faleceu na manhã desta quinta-feira (20), aos 97 anos. Pai do prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSD), Elio também deixa os filhos Elio Jr., Ricardo e Jacqueline, além de nove netos e uma bisneta.

O idoso morreu no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, onde estava internado em decorrências de problemas de saúde causados pela idade, segundo a assessoria de comunicação do município.

O velório começou hoje, às 12h, na Funerária Cauzzo, na Sala Diamante - Complexo Angelos, na Avenida Hélvio Basso, n 1519. Já o sepultamento ocorre às 21h, no Cemitério e Crematório Memorial Sant’Anna, em Uruguaiana.

Natural de Jaguari, Elio morou em Uruguaiana ao lado da esposa, Sonia, que morreu em 2024. A família se mudou para Santa Maria em 1983, com o objetivo de dar melhores condições de estudo aos filhos e para que eles tivessem acesso ao Ensino Superior.

Em suas redes sociais, o prefeito Rodrigo Decimo homenageou o pai: "A saudade já é grande, mas o que fica é tudo o que ele nos ensinou: a importância da família, do trabalho e de viver com honestidade e carinho por quem está ao nosso lado", escreveu.