Ao menos sete municípios registram danos devido ao temporal no RS   

Em Anta Gorda, no Vale do Taquari, o acesso a uma localidade foi invadido pela água. Defesa Civil do RS / Divulgação

A Defesa Civil Estadual divulgou o balanço de municípios afetados pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (7). Cidades do Vale do Taquari, Norte, Noroeste e do Litoral Norte reportaram danos.

Conforme o levantamento, os municípios de Anta Gorda, Bom Retiro do Sul e Relvado, no Vale do Taquari, registraram destelhamento, rompimento de rede elétrica e alagamento em acesso a uma localidade.

Na região Norte, em Frederico Westphalen, houve destelhamento de dois pavilhões. Em Três Passos, no Noroeste, uma casa foi destelhada. Em Porto Mauá, também no Noroeste, foi registrado destelhamento parcial de um galpão na área rural.

Já em Cidreira, no Litoral Norte, um ginásio teve parte do telhado arrancado pelo vento.