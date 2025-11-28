Airbus anuncia recall em modelo A320 por falha em controles de voo

Modelo é o mais vendido pela companhia. P. Masclet/Master Films / Airbus/Divulgação

Após identificar falha em um software, a Airbus anunciou nesta sexta-feira (28) o recall de aeronaves do modelo A320 – modelo mais vendido da companhia. A medida deve impactar 6 mil aviões, mais da metade da frota mundial.

A Airbus identificou que a radiação solar intensa pode corromper dados importantes utilizados nos aparelhos de controles de voo. A falha foi identificada após um recente incidente com um avião A320, que precisou fazer pouso de emergência após queda brusca de altitude. As informações são da g1.

"A Airbus reconhece que essas recomendações vão causar interrupções operacionais para passageiros e clientes", disse a empresa.

Há expectativa que a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (Easa) divulgue uma diretriz de aeronavegabilidade de emergência nos próximos dias.

Impacto na aviação

Estima-se que boa parte das aeronaves afetadas consigam utilizar um software anterior, o que resultaria em uma manutenção curta. No entanto, outros aviões podem necessitar de reparos em outros equipamentos.

Incidente

Operado pela JetBlue, o voo 1230, com um Airbus A320, que ia de Cancún, no México, para Newark, em Nova Jersey, no dia 30 de outubro, realizou um pouso de emergência em Tampa, na Flórida.