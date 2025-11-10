Adolescente morre afogado em ponto não recomendado para banho em Tramandaí

Corpo de jovem foi encontrado pelos bombeiros na tarde de domingo. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Um adolescente de 15 anos morreu afogado em Tramandaí, no Litoral Norte, na tarde de domingo (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o jovem tomava banho com um amigo na barra do Rio Tramandaí – local onde o rio se encontra com o mar – , por volta das 14h40min.

Os socorristas foram acionados e fizeram buscas. Por volta das 16h, a vítima foi encontrada. Manobras de reanimação foram feitas e o adolescente foi levado para atendimento ao hospital do município, mas a morte foi confirmada durante a tarde.

— O local não é considerado área de banho, pois apresenta risco elevado de morte em virtude da correnteza e profundidade, além de ser um canal utilizado para navegação. A correnteza estava muito forte ontem (domingo) e ele foi encontrado já próximo à saída para mar, entre 200 e 300 metros do ponto do afogamento — disse o capitão Remisio Schnell Wilms, chefe da Seção de Operações e Defesa Civil do 9º Batalhão de Bombeiros Militar BBM (9º)