Acidente deixa duas pessoas mortas e dois feridos na RSC-287, em Montenegro

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas na noite deste sábado (8) em Montenegro, no Vale do Caí. A colisão entre dois veículos ocorreu por volta das 20h, no km 12 da RSC-287.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) confirmou na manhã de domingo (9) o falecimento de duas mulheres, de 20 e 24 anos. As duas vítimas, passageiras de um Voyage, foram arremessadas para fora do veículo após o impacto.

Outros dois homens, que estavam no mesmo carro, ficaram feridos e foram socorridos, sendo levados ao Hospital de Montenegro.

O acidente também envolveu um Hyundai IX35, encontrado em chamas após a colisão. O condutor fugiu do local do acidente e não foi identificado. De acordo com o CRBM, a suspeita é de que o carro seja clonado.

De acordo com a apuração preliminar, o Voyage, que seguia no sentido Triunfo–Montenegro, teria invadido a pista contrária, causando um choque frontal com o outro veículo.

A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias do acidente e a identidade do outro motorista.