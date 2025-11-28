Acidente com ônibus de cantora sertaneja e outros quatro veículos deixa mais de 20 feridos

Acidente envolveu dois caminhões, uma carreta, um ônibus e um carro. Divulgação / Artesp

Um acidente com cinco veículos na Rodovia Castelo Branco (SP-280) deixou 23 pessoas feridas em Bofete, São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (27).

Um dos veículos envolvidos era o ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves. As informações são do g1.

O momento do acidente

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a batida foi registrada na madrugada, por volta da 1h, no sentido leste, na altura do km 184, quando um caminhão bateu na traseira de uma carreta. O acidente está em investigação.

A carreta parou no acostamento, mas o caminhão tombou na pista. Ainda segundo a Artesp, outro caminhão colidiu com o veículo tombado e parou no canteiro central.

Em seguida, o ônibus de Amanda Alves, que continha 15 ocupantes, atingiu o caminhão tombado e bateu em um carro que seguia ao lado. Ao todo, foram 23 feridos, sendo 21 pessoas com ferimentos leves, incluindo a cantora. Duas ficaram feridas moderadamente e precisaram de hospitalização.

O acostamento, que foi interditado para atendimento da ocorrência, foi liberado por volta das 9h35min.

Como está Amanda Alves

Segundo a produção da cantora, Amanda e os outros ocupantes do ônibus receberam atendimento no local e passam bem. Amanda seguia para uma agenda de shows na cidade de São Paulo, após ter se apresentado em um evento corporativo em Lins.

O ônibus passa por conserto e a apresentação em São Paulo está mantida. Até então, a cantora permanece no local com a equipe, aguardando a liberação do veículo.

"Felizmente, todos os ocupantes passam bem, inclusive a cantora. Não houve feridos na equipe, e as medidas de segurança foram prontamente adotadas no local. A equipe segue recebendo todo o suporte necessário, e as atividades programadas continuam sem alterações", afirma o comunicado divulgado pela produção de Amanda Alves.

Em suas redes sociais, antes do acidente, Amanda mostrou o ônibus reformado para sua agenda de shows: