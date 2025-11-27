"A vida é um convite": campanha de fim de ano do Grupo RBS celebra conexões reais

Os comunicadores Alexandre Fetter e Rodaika estrelam a campanha ao lado dos filhos, Brenda e Theo. Edu Defferrari / Divulgação

Uma corrida no parque ou o cachorro que pede para brincar. O amigo que chama para um café ou encontros com a família para reenergizar. Momentos de conexão como esses são celebrados na campanha de fim de ano do Grupo RBS de 2025 a partir do conceito publicitário "A vida é um convite". O lançamento foi nesta quinta-feira (27), no Jornal do Almoço.

Protagonizado por comunicadores da empresa e pessoas representando a audiência da RBS e o público do Rio Grande do Sul, o filme publicitário é embalado pela tradicional trilha "Vida".

Composta em 1985 por Ricardo Garay e Carlos Ludwig, a canção foi encomendada por Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador da RBS, em comemoração à inauguração de uma máquina que passaria a rodar parte do jornal em cores. Desde então, a música está presente nas campanhas de passagem de ano da empresa em diferentes arranjos, interpretações e leituras.

Neste ano, a campanha começou com vídeos curtos nas redes sociais, acompanhando a premissa da empresa de priorizar o digital. O conteúdo retrata situações que se conectam à vida dos comunicadores com a ideia de que para viver basta aceitar os convites que aparecem no dia a dia.

Nos vídeos, Andressa Xavier e Marco Matos, acompanhados de seus respectivos cachorros, encontram o dog walker Tarlison Suello, ouvinte assíduo da Gaúcha, em um parque. Alice Bastos Neves e Cristina Ranzolin correm ao lado das amigas da Liga Feminina de Combate ao Câncer e do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul.

Cris Silva brinca com os filhos e o marido em casa. Pedro Ernesto Denardin conversa com um motorista de aplicativo que sempre acompanha o "Sala de Redação" enquanto trabalha.

Juliana Bublitz toma um café com uma amiga de infância no centro de Porto Alegre. Alexandre Fetter e Rodaika acompanham o ensaio da banda do filho, Theo, ao lado da filha, Brenda, que grava o momento.

— Assim como canta a música, a vida pode ser um convite para aprofundar conexões e desfrutar os pequenos momentos que tornam os dias mais felizes. Essa é a mensagem que queremos levar para 2026: aproveitar todas as oportunidades para gerar impacto positivo - em nós mesmos e no mundo ao nosso redor - com positividade e leveza — destaca Bárbara Fabres, gerente-executiva de Comunicação do Grupo RBS.

A campanha tem dimensão 360º e contempla peças para TV, jornal, rádio e digital, além de ações especiais de endomarketing e para o público B2B. Será exibida nos veículos do Grupo RBS até 2 de janeiro.

Assista ao vídeo:

Ficha técnica:

Agência: Eyxo

Produtora: Mythago

Direção: Mocita Fagundes

Assistente de direção: Fernando Abreu de Almeida Jung

Coordenação e direção de produção: Marcia Belloc

Assistente de produção: Nadya Mendes

Contra-regra: Giovanni Moraes

Atendimento e comunicação: Miltinho Talaveira

Direção de fotografia: Nani Machado e Eduardo Rosa

Produção de figurino: Daiane Senger

Camareira: Thais Gringa

Produção de locação: José Alexandre Leivas de Freitas

Maquiagem: Valéria Pereira Oliveira

Produção de elenco: Fabianne Freitas

Maquinista: Sony Maquinista

Eletricistas: Sandro Monroe e Carlos Martins

Produtor de set: Jeff Porto

Assistente de Câmera: Filipe Fernandez

Making of: Ghiuliano Marques

Gaffer: William Pacheco

Motoristas: Paulo Ricardo, Benjamin, Cesar, Mauro, Douglas

Alimentação: Andrea Alemoa

Luz e maquinário: Tesch Lighting

Coordenador de Ilha: Lucas Miralha

Edição: Luiz Todeschini

Finalização: Paulo Dornelles/Guilherme Rossal Muxfeldt

Produtora de som: Jinga

Fotógrafo: Eduardo Defferrari

Aprovação Cliente: Claudio Toigo, Patrícia Fraga, Caroline Torma, Bárbara Fabres, Fernanda Alencastro, Mariana Brun e Ana Gonçalves