Geral

Prazo acabando
Notícia

A menos de um mês para fim do programa, mais de 17 mil famílias cadastradas podem ficar de fora do Compra Assistida

A partir de 5 de dezembro, quem não conseguiu ser contemplado será encaminhado para um empreendimento de uma nova categoria do Minha Casa Minha Vida; locais estarão disponíveis a partir de 2026

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS