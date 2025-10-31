Geral

Fim de uma era
Notícia

William Bonner se despede do Jornal Nacional após 29 anos: "Ciclo concluído"

Ele deixa o principal programa de telejornalismo do Brasil para ser apresentador do "Globo Repórter", a partir de 2026. César Tralli assume como âncora do JN

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS