William Bonner se despede do Jornal Nacional após 29 anos: "Ciclo concluído"

William Bonner apresentou o "Jornal Nacional" pela última vez nesta sexta. TV Globo / Reprodução

O telejornalismo brasileiro vivenciou um marco na noite desta sexta-feira (31), na tela da TV Globo. Após 29 anos, William Bonner apresentou o Jornal Nacional pela última vez.

A edição iniciou normalmente, com o noticiário do Brasil e do mundo. O famoso e tradicional "boa noite" que virou bordão e marcou a passagem de Bonner pelo Jornal Nacional veio logo na abertura do telejornal.

A despedida oficial ocorreu no último bloco do JN, quando Bonner e Renata Vasconcellos receberam na bancada o novo âncora do principal telejornal do país: César Tralli, que assume a apresentação ao lado de Renata a partir de segunda-feira (3).

Em discurso emocionado, Bonner refletiu sobre os 29 anos como âncora do Jornal Nacional e os 26 como editor-chefe do noticiário, cargo que agora passa a ser ocupado por Cristiana Souza Cruz – dupla de Bonner há seis anos.

— Chegou o dia, dois meses atrás eu avisei aqui no Jornal Nacional que eu ia sair. Estou indo para o Globo Repórter, isso é o fim de um período de cinco anos de preparação, de procurar sucessores para mim, porque cada um que sai de uma posição tem que vir outro. Cinco anos se passaram, ciclo concluído, e hoje, dois meses depois do anúncio, estou concluindo esse ciclo no JN — declarou o apresentador.

Bonner relembrou, ainda, a época da pandemia do coronavírus, em que ele refletiu sobre os novos rumos da carreira.

— Eu me queixei comigo mesmo, da falta de tempo para fazer além das coisas que eu precisava fazer, coisas que eu queria fazer. E a gente encontrou aqui na Globo uma forma de eu continuar no jornalismo, que é a profissão que eu adoro, que amo, que na verdade é o que eu sei fazer mesmo, se eu tivesse que mudar de profissão agora seria bem difícil pra mim — destacou.

Segundo o jornalista, ao ir para o Globo Repórter, que é um programa que não aborda assuntos urgentes e tão "pesados", a vida "fica mais suave":

— E aí, se eu me dedicar não mais ao factual, ao dia a dia, pesado, aquela urgência toda, e me dedicar mais às atualidades, a vida fica mais suave, e o Globo Repórter é um programa semanal e não diário.

Bonner também destacou "ser um cara de muita sorte", que trabalhou ao lado de grandes nomes. Antes de dar o seu último boa noite no JN, deixou um recado sobre a importância que é estar na bancada do telejornal.

— O Jornal Nacional tira, de quem integra essa equipe, o simples direito de ser ingênuo. Nós não podemos ser ingênuos nunca, porque nós temos a confiança de um país de que vamos fazer um trabalho depuração do que é certo, do que não é certo, do que é verdade e do que não é. Então, ingenuidade é proibida para quem aqui trabalha — iniciou.

— Nós temos que estar sempre vacinados contra qualquer tipo de paixão de natureza ideológica, seja para que lado for. Mesmo num ambiente de altíssima polarização, num país e um mundo hoje conflagrados com ideias que se chocam de maneira a um lado achar que o outro é inimigo, mesmo nesse ambiente terrível, a gente não pode se contaminar, a gente não pode perder o foco dos fatos e da verdade — prosseguiu.

Futuro

Bonner vai tirar férias e não deve retornar às telinhas neste ano. No entanto, a partir de fevereiro de 2026 ele assume a apresentação do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

"Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN", disse Bonner em nota divulgada em setembro, quando anunciou que deixaria o Jornal Nacional.

Bastidores

Esposa de Bonner, a fisioterapeuta Natasha Dantas compartilhou um vídeo do jornalista em casa, antes de ir para o último dia como âncora do Jornal Nacional.

— Vai ser bom! Vai ser bom! Bora! — diz Bonner no vídeo compartilhado por Natasha no Instagram. Antes, o jornalista dá um beijo na esposa, com que é casado há sete anos, que escreveu:

"Vai ser lindo! Vai ser especial! Te amo".

E "vai ser lindo" também foram as palavras de Renata Vasconcellos, em vídeo compartilhou com Bonner, horas depois, ao lado da apresentadora e de César Tralli. "Vai ser emocionante", ainda expressou Renata.

— Renata Vasconcellos e César Tralli estão muito ocupados. Então eu vim aqui rapidinho só para dizer que os dois vão estar comigo lá no Jornal Nacional falando do novo parceiro dela — disse Bonner.

— Não percam, um beijo e até já! — concluiu Tralli.

Momento marcantes

Estreia

William Bonner assumiu oficialmente o posto de âncora do Jornal Nacional no dia 1º de abril de 1996, ao lado de Lillian Witte Fibe. Na época, ele já havia apresentado o noticiário em algumas ocasiões, como nas férias dos colegas e em plantões.

Parceria com Fátima Bernardes

Talvez uma das mais marcantes parcerias do telejornalismo brasileiro tenha sido entre Bonner e Fátima Bernardes. Eles dividiram a bancada do Jornal Nacional por 13 anos, entre março de 1998 e dezembro de 2011 – quando ela pediu para deixar o noticiário. Os jornalistas foram casados entre 1990 e 2016.

Coberturas marcantes

William Bonner foi o responsável por informar o Brasil sobre diversos acontecimentos marcantes do país e do mundo ao longo dos 29 anos que esteve à frente do JN.

Um deles foi os atentados de 11 de setembro de 2001, quando terroristas sequestraram quatro aviões nos Estados Unidos e lançaram dois deles contra os prédios do World Trade Center – as Torres Gêmeas. Com Bonner in loco, a edição marcante daquele dia rendeu o Jornal Nacional indicação ao Emmy Internacional.

No início de novembro de 2024, embarcou novamente para os Estados Unidos. Com a Casa Branca ao fundo, apresentou o Jornal Nacional de lá e cobriu uma das mais marcantes eleições norte-americanas, que terminou com o retorno de Donald Trump à presidência.

O jornalista também teve papel fundamental durante a pandemia de covid-19, em 2020. Ao lado de Renata Vasconcellos, Bonner foi responsável por atualizar o Brasil sobre a situação da pandemia em meio à inúmeras notícias falsas que se espalhavam rapidamente.

Bonner também cobriu o conclave, diretamente do Vaticano, em maio de 2025. Ele apresentou o JN da Praça de São Pedro, onde o papa Leão XIV saudou a multidão de fiéis pela primeira vez.

Entre os dias 6 e 15 de maio de 2024, ancorou o Jornal Nacional diretamente de Porto Alegre. A fim de cobrir a enchente que devastou o Rio Grande do Sul, embarcou para a Capital em um avião da Força Aérea Brasileira.

— Todos os colegas que estiveram no Rio Grande do Sul nesse período para apoiar os gaúchos voltaram muito impactados, modificados. A destacar ainda a fantástica integração que houve entre profissionais Globo e profissionais RBS, isso foi muito emocionante — disse ao Memória Globo.

Mudanças no Jornalismo da Globo