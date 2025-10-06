Vera Cruz retoma captação de água após vazamento de óleo em arroio

A captação de água em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, foi retomada na madrugada desta segunda-feira (6) após ter sido interrompida durante o domingo (5). O problema ocorreu devido a um vazamento de combustível na água do Arroio Andréas, proveniente de uma usina de asfalto da concessionária Rota de Santa Maria, na RS-287.

A empresa informou que equipes de emergência foram acionadas assim que o vazamento foi identificado para iniciar ações de contenção e controle.

Segundo o prefeito de Vera Cruz, Gilson Becker, o abastecimento de água para a população não chegou a ser afetado, apenas a captação foi suspensa. De acordo com o chefe do Executivo, autoridades ambientais investigam o caso.

Leia a nota da Rota de Santa Maria

"A Concessionária Rota de Santa Maria informa que, na tarde deste domingo, foi identificado um vazamento de combustível na usina de asfalto que atende as obras da concessão, localizada no município de Vera Cruz.

Assim que o incidente foi detectado, as equipes de emergência da concessionária foram imediatamente acionadas e iniciaram as ações de contenção e controle. Uma empresa especializada em atendimento a emergências ambientais também foi acionada e está no local para reforçar o atendimento.

A Rota de Santa Maria reitera seu compromisso com a segurança, a transparência e o meio ambiente, e segue colaborando integralmente com as autoridades locais e ambientais para minimizar eventuais impactos e restabelecer a normalidade o mais rápido possível.

Novas informações serão divulgadas assim que houver atualizações."