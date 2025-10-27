Uber volta atrás e prorroga validade de dois modelos de carros para viagens Black em 2026; veja quais são

A categoria Black é considerada uma modalidade premium. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Uber voltou atrás e prorrogou a validade de dois modelos de carros para viagens na modalidade Black em 2026. A mudança ocorre duas semanas após a empresa de transporte de passageiros por aplicativo anunciar quais veículos estariam autorizados a realizar corridas a partir do ano que vem.

A categoria Black é considerada uma modalidade premium e, segundo a Uber, as alterações haviam sido definidas com base em pesquisas com usuários e em análises de mercado, que apontaram a necessidade de atualizar a frota.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (27), a empresa comunicou que o Citröen Basalt — que não seria mais permitido a partir de janeiro mesmo sob qualquer ano de fabricação — poderá fazer parte do Uber Black até 31 de dezembro de 2026.

Outra novidade em que a empresa recuou foi a permissão para o modelo Volksvagem Virtus. Automóveis fabricados em 2025 poderão circular em 2026. Antes, apenas os carros de ano 2026 poderiam seguir na modalidade Black.