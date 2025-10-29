Uber dá primeiro passo para conectar passageiras a motoristas mulheres; entenda

Abrir o app da Uber e escolher ser atendida por uma motorista está prestes a se tornar uma realidade para usuárias brasileiras.
A plataforma começou, na última terça-feira (28), a testar um projeto-piloto que permite às passageiras priorizar viagens conduzidas por mulheres. O objetivo é oferecer mais segurança e conforto para o público feminino e pessoas não-binárias.
Neste primeiro momento, o recurso está disponível em sete cidades do país: Piracicaba (SP), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), Campinas (SP), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP) e Campo Grande (MS). A ideia é que, gradativamente, novas áreas sejam atendidas.
Como irá funcionar
Para corridas imediatas
Para usuárias que queiram solicitar uma corrida imediata, será possível selecionar diretamente a opção "Mulheres Motoristas", localizada no mesmo menu em que aparecem as modalidades "Uber X", "Uber Comfort", "Uber Black", "Uber Moto", etc.
O sistema tentará conectar a passageira com uma motorista mulher. Contudo, se o tempo de espera for elevado ou caso não sejam encontradas condutoras pela região, o aplicativo oferecerá a alternativa de aguardar ou ser atendida pelo motorista mais próximo.
- Disponível exclusivamente em: Piracicaba (SP)
Para reserva de corrida
Um recurso semelhante também será ofertado na modalidade Uber Reserve, que permite agendar viagens com pelo menos 30 minutos de antecedência. Ao solicitar a reserva, a usuária terá como indicar a preferência por meio da opção "Mulheres Motoristas".
Disponível em: Piracicaba (SP), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), Campinas (SP), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP) e Campo Grande (MS)
Funcionalidade dentro do app
As usuárias das sete cidades poderão ativar a preferência por uma motorista mulher diretamente nas configurações do aplicativo.
Com a funcionalidade "Preferência das Mulheres" selecionada, a plataforma irá priorizar conectar a passageira com uma condutora na solicitação das viagens de Uber X.
A ativação, no entanto, não garante que essa corrida será necessariamente feita por uma motorista mulher, uma vez que a oferta depende da quantidade de parceiras na região e do tempo de espera.
Em casos de indisponibilidade ou demora, o aplicativo irá redirecionar o pedido para o motorista mais próximo de forma automática.
- Acesse o aplicativo da Uber
- Entre em de "Perfil" e procure por "Preferências de viagem"
- Selecione "Preferência das mulheres"
- Ative a opção "Encontrar viagens quando disponível"
Disponível em: Piracicaba (SP), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), Campinas (SP), São José dos Campos (SP), Ribeirão Preto (SP) e Campo Grande (MS)