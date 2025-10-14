Uber anuncia mudanças em requisitos de carros e gera críticas de motoristas

A novidade afeta todas as principais modalidades de corridas, em especial a Comfort e Black. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A mudança nos requisitos para veículos usados em corridas, anunciada nesta terça-feira (14) pela Uber, pegou motoristas parceiros de surpresa e gerou críticas. A novidade afeta as principais modalidades de corridas, em especial a Comfort e Black, consideradas de nível premium.

A nova lista de modelos e anos de veículos aceitos passa a valer a partir de janeiro de 2026 (confira as mudanças).

Segundo a empresa, as alterações foram definidas com base em pesquisas com usuários e em análises de mercado, que apontaram a necessidade de atualizar a frota. O objetivo, afirma a Uber, é "aprimorar a experiência dos parceiros e passageiros nas categorias premium".

Na modalidade Uber Black, o ano mínimo de fabricação dos veículos será atualizado. Modelos como o Volkswagen Virtus, por exemplo, só poderão operar se tiverem sido fabricados a partir de 2026.

Já modelos como Renault Duster, Volkswagen Nivus e Honda City terão exigência mínima de fabricação 2023, segundo a Uber. Para os demais carros, o requisito varia conforme a cidade.

Motorista de aplicativo há oito anos em Porto Alegre, o peruano Frank Hurtado se antecipou aos impactos. Até a semana passada, ele possuía um veículo Renault Duster, que ficaria fora dos novos requisitos. Para se manter competitivo na modalidade Uber Black, trocou por um veículo BYD King:

— Tive que me meter em outra dívida para poder seguir no padrão alto. Então, isso afeta muito na nossa economia — relata.

Motoristas parceiros da categoria Black são os que mais se queixam entre os profissionais ouvidos por Zero Hora, justamente pelo investimento mais alto.

É o caso de Bernardo Paris, motorista de aplicativo há sete anos na Capital. Ele é proprietário de um carro novo, mas que não será mais aceito pela Uber na modalidade Black, independentemente do ano de fabricação:

— Eu tenho um Citroën Basalt adquirido há quatro meses por R$ 106 mil. Um financiamento feito em 36 vezes. Ele entrou na lista Uber Black em 2025 e, agora, vai ficar menos de um ano. Como vai ser daqui adiante? — queixa-se.

Mudanças também afetam as categorias Uber Comfort, Business Comfort e Business Black, que também passam a ter modelos de carros não mais aceitos a partir de 2026. Na modalidade Uber X, a empresa informa que as mudanças dependem da legislação de cada município.

Em cidades que têm limite de idade dos veículos, como Brasília, Campinas, Fortaleza e São Paulo — que estabelecem a idade máxima de 10 anos para o transporte de passageiros —, veículos com ano de fabricação 2015 ou anterior não receberão viagens para UberX.