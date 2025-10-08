Desabamento no restaurante Jamile, do chef Fogaça, mata uma mulher em São Paulo

Teto do restaurante Jamile desabou após explosão em São Paulo. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Correção: o desabamento não ocorreu por vazamento de gás como publicado entre as 13h19min e as 15h58min de quarta-feira, 8 de outubro de 2025. O texto já foi corrigido.

O desabamento do mezanino do restaurante Jamile deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas nesta quarta-feira (8), em São Paulo. O estabelecimento não estava aberto para clientes no momento do acidente.

O cardápio é assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do Masterchef Brasil, da Band. Em nota, no entanto, ele negou "envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento".

O restaurante fica localizado na Rua 13 de Maio, 647, na Bela Vista, região central de São Paulo.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros disse que informações preliminares indicavam uma explosão de gás seguida de desabamento. No entanto, por volta das 14 horas, a Polícia Militar atualizou a informação, dizendo que não teria sido explosão e, sim, que o mezanino desabou.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública, equipes da Polícia Militar, incluindo o policiamento territorial e o Corpo de Bombeiros, estão no local prestando socorro às vítimas e oferecendo assistência aos familiares e demais presentes.

Veja como era o ambiente antes da explosão

Confira a nota de Fogaça na íntegra

"O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate.

Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.

Embora esteja fora do país, o chef mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.