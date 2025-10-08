Geral

Tarifa zero no transporte público, estudada pelo governo federal, já é aplicada por cidades gaúchas

Medida, que pode trazer benefícios sociais e econômicos, tem fonte de financiamento como principal desafio

Mathias Boni

