Subsidiária da Petrobras fecha acordo para pagamento de R$ 2 milhões por vazamento de óleo no litoral gaúcho

Foto de 2016 mostra mancha que se espalhou a cerca de seis quilômetros da orla. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Transpetro, subsidiária de transportes da Petrobras, fechou acordo para pagamento de R$ 2 milhões por vazamento de óleo em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, em 2016. A ação foi movida em 2023 pelo Ministério Público Federal (MPF).

O acordo se refere ao vazamento de óleo decorrente do rompimento de um duto de transferência que ligava um navio a uma monoboia, em 6 se abril de 2016. Na oportunidade, vazaram 2.560 litros de óleo nigeriano do tipo Agbami no Oceano Atlântico.

Na ação, o MPF afirmou que o episódio gerou poluição hídrica e mobilizou vários órgãos estaduais, que tiveram custos em decorrência do incidente ambiental. Foi solicitado o pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente e à coletividade, assim como pelos danos extrapatrimoniais.

No transcorrer do processo, a Transpetro alegou que não foi responsável pelo incidente, que decorreu de "condução climática adversa", caracterizando "caso fortuito ou força maior". O Ministério Público Federal aceitou a proposta de acordo para encerrar a ação.