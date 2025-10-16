Geral

Censo 2022
Notícia

"Sinto que estou perdendo tempo": moradores da Região Metropolitana avaliam tempo de deslocamento ao trabalho

Segundo dados do IBGE, quase metade dos moradores de Viamão e Alvorada utilizam ônibus para desempenhar as suas atividades

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS