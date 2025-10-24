Geral

Sinais de possível possessão seriam semelhantes a sintomas de problemas psíquicos

Diferencial, conforme a Igreja, estaria em demonstração de habilidades excepcionais, como a pessoa falar vários idiomas que nunca estudou ou exibir força descomunal

Humberto Trezzi

Jonathan Heckler

