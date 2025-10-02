Sem autoescola obrigatória para CNH: veja como é o modelo adotado em outros países para tirar a carteira de motorista

Estima-se que cerca de 20 milhões de brasileiros dirijam sem carteira, segundo o Ministério dos Transportes. JEROSenneGs / stock.adobe.com

Uma carteira de motorista mais acessível, rápida e barata: o ministério dos Transportes recebeu o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (1º), para prosseguir com o projeto de acabar com a obrigatoriedade de aulas de autoescola para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ideia, inspirada em modelos internacionais, estima reduzir em até 80% os custos do processo, hoje entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.

— O Brasil é um dos poucos países no mundo que obriga o sujeito a fazer um número de horas-aula para fazer uma prova — disse o ministro dos Transportes do Brasil, Renan Filho.

Se for adotada, a mudança afetará diretamente milhões de brasileiros que não conseguem tirar a habilitação por motivos financeiros — atualmente, estima-se que cerca de 20 milhões dirijam sem carteira, segundo o ministro.

Como é lá fora?

O Brasil não seria pioneiro nesse tipo de flexibilização. Diversos países já adotam formatos que priorizam a autonomia do cidadão, segundo o jornal O Globo:

Estados Unidos: a maioria dos estados não exige autoescola para maiores de 18 anos. O candidato estuda por conta própria, faz os exames e, se aprovado, recebe a licença

a maioria dos estados não exige autoescola para maiores de 18 anos. O candidato estuda por conta própria, faz os exames e, se aprovado, recebe a licença Inglaterra: é possível aprender com amigos ou parentes que tenham mais de 21 anos e três anos de habilitação. Para circular nas ruas, basta usar uma placa com a letra "L" (learner, "aprendiz" em inglês)

é possível aprender com amigos ou parentes que tenham mais de 21 anos e três anos de habilitação. Para circular nas ruas, basta usar uma placa com a letra "L" (learner, "aprendiz" em inglês) Suécia e Estônia: permitem o aprendizado fora das autoescolas com regulamentações rigorosas. Pais e familiares podem ensinar, desde que façam cursos de capacitação

permitem o aprendizado fora das autoescolas com regulamentações rigorosas. Pais e familiares podem ensinar, desde que façam cursos de capacitação Espanha: conta com autoescolas, mas também permite que o futuro motorista se prepare livremente. O país exige exames teórico e prático

conta com autoescolas, mas também permite que o futuro motorista se prepare livremente. O país exige exames teórico e prático México: em muitos estados, basta pagar uma taxa e fazer exames simples. Apesar das críticas à segurança, o modelo foi flexibilizado recentemente com provas teóricas incluídas

em muitos estados, basta pagar uma taxa e fazer exames simples. Apesar das críticas à segurança, o modelo foi flexibilizado recentemente com provas teóricas incluídas Argentina: não exige curso em autoescola, mas cobra exames clínicos e teóricos. Jovens devem fazer um curso online gratuito chamado "Minha Primeira Licença"

O que muda?

No novo modelo, se confirmado, o cidadão não será mais obrigado a fazer aulas teóricas e práticas em centros de formação de condutores (CFCs). O conteúdo teórico será disponibilizado gratuitamente pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e poderá ser estudado a distância ou em escolas públicas de trânsito.

Após essa etapa, o candidato agenda a prova teórica no Detran e, se for aprovado, realiza o exame prático — também sem exigência de aulas.

A prática poderá ser feita com instrutores autônomos credenciados pelos Detrans, com uso de carro próprio ou do profissional. Os instrutores serão identificados digitalmente e os veículos precisarão conter sinalização visível, como um ímã com o aviso de "condutor aprendiz".

E as autoescolas?

Apesar da flexibilização, os CFCs não deixam de existir. Eles poderão continuar oferecendo aulas para quem preferir a formação tradicional, competindo com os instrutores independentes. Segundo o governo, isso cria um mercado mais competitivo e com foco em qualidade, personalização e preço justo.

No entanto, o presidente da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto), Ygor Valença, criticou a proposta, classificando-a como "oportunismo" e prometeu recorrer à Justiça caso a medida avance sem consulta pública.

Conforme o ministro Renan Filho, as autoescolas podem resistir às mudanças, pois o impacto pode ser significativo: o setor movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano. Com a proposta, CFCs terão que se adaptar a um novo modelo de negócio, voltado à prestação de serviços personalizados, consultoria e ensino de qualidade — não mais obrigatórios, mas optativos.

A formação será pior?

O governo afirma que não. A proposta mantém a exigência de aprovação nos exames teórico e prático, ambos regulados pelo Contran, e garante acesso gratuito ao conteúdo obrigatório. Para o Ministério dos Transportes, a qualidade da formação está mais relacionada à efetiva aprendizagem do que à obrigatoriedade de presença em aulas.

Por que mudar?

O Brasil é um dos poucos países que ainda exige a presença em autoescolas. Segundo o ministro Renan Filho, o sistema atual é caro, burocrático e excludente. Em cidades médias, até 40% das pessoas dirigem sem habilitação, e estudos apontam que 60% das mulheres em idade legal para dirigir não têm CNH, muitas vezes por decisões familiares que priorizam os homens.

Além disso, o alto custo da carteira de motorista impacta diretamente a entrada no mercado de trabalho, principalmente em funções como entregadores, motoristas de aplicativo ou operadores de caminhão. Com o novo modelo, o governo espera ampliar o acesso à habilitação e fomentar a inclusão produtiva.

Próximos passos

Inicialmente, a proposta abrangeria apenas as categorias A e B. Caso aprovada, o plano é expandir para motoristas profissionais (categorias C, D e E), o que poderia ajudar a reduzir o déficit de caminhoneiros e operadores de máquinas.

Com o aval de Lula, o Ministério dos Transportes prepara uma audiência pública para debater o tema. Segundo a Folha de S. Paulo, a convocação será feita nesta quinta-feira (2) e terá duração de 30 dias.

— Não estamos inventando a roda. Estamos usando o que já funciona no mundo moderno — declarou o ministro.

Como é hoje x como pode ficar

Modelo atual

Avaliação psicológica e exame médico

45h de aula teórica em autoescola

Exame teórico

20h de aula prática em autoescola

Exame prático de direção

A proposta

Estudo teórico gratuito e opcional pela internet

Sem exigência de aula prática em CFC

Instrutores autônomos credenciados pelo Detran

Provas teórica e prática obrigatórias

Possibilidade de aprender com familiares em locais fechados

Processo todo digital via site ou app da Senatran

Interesse nas buscas

O termo CNH repercutiu nas buscas dos brasileiros. Segundo o Google Trends, o termo relacionado à data teve um aumento de pesquisas na noite de quarta-feira (1°).

Google Trends registrou aumento nas buscas pelo termo. Google Trends / Reprodução