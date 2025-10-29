Saiba o que é e o que significa cada estágio operacional da cidade do Rio de Janeiro

Na terça-feira, às 13h48min, em razão da megaoperação contra o tráfico de drogas e criminosos do Comando Vermelho, a cidade do Rio de Janeiro entrou no estágio 2. Diversas ruas das zonas norte, oeste e sudoeste da cidade ficaram interdidas, impactando os modais de transportes e a locomoção da população pela cidade.
Hoje, por volta das 7h, a cidade estava de volta ao estágio 1, considerado de normalidade.
Saiba o que são e o que significa cada estágio
Estágio 1 - Verde
Não há ocorrências que provoquem alteração significativa no dia a dia do carioca. Não foram identificados fatores de risco de curto prazo que impactem a rotina da cidade.
Impacto
Sem ou com pouco impacto para a fluidez do trânsito e das operações de infraestrutura e logística da cidade.
Estágio 2 - Amarelo
Risco de haver ocorrências de alto impacto na cidade, devido a um evento previsto ou a partir da análise de dados provenientes de especialistas. Há ocorrência com elevado potencial de agravamento.
Impacto
Ainda não há impactos na rotina da cidade, mas os cidadãos devem se manter informados.
Estágio 3 - Laranja
Uma ou mais ocorrências estão impactando a cidade. Há certeza de que haverá ocorrência de alto impacto, no curto prazo.
Impacto
Guerra no Rio de Janeiro: o combate ao crime organizado
Pelo menos uma região da cidade está impactada, causando reflexos relevantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando diretamente a rotina da população (ou de parte dela).
Estágio 4 - Vermelho
Uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade. Os múltiplos danos e impactos causados começam a extrapolar a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade.
Impacto
Uma ou mais regiões estão impactadas, causando reflexos graves / importantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando severamente a rotina da população (ou de parte dela).
Estágio 5 - Roxo
Uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade. Os múltiplos danos e impactos causados extrapolam de forma relevante a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade.
Impacto
Uma ou mais regiões estão impactadas, causando reflexos graves / importantes na infraestrutura e logística urbana, e afetando severamente a rotina da população (ou de parte dela).