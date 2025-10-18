Geral

Próximos passos
Notícia

Retorno à família e residenciais terapêuticos: o destino dos pacientes ao fim do único manicômio judiciário do RS

Aos cem anos, Instituto Psiquiátrico Forense já tem data para fechar. Impasse no STF em relação à política antimanicomial reflete na incerteza sobre a situação dos atuais e futuros pacientes em conflito com a lei

Fábio Schaffner

