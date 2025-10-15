Geral

Maquiné
Notícia

Quatro caminhões são queimados durante incêndio em empresa de concreto no Litoral Norte

Fogo começou pouco depois da meia-noite e foi controlado por volta das 3h

Paula Neiman

Gustavo Gossen

