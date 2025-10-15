Quatro caminhões são queimados durante incêndio em empresa de concreto no Litoral Norte

O combate às chamas durou cerca de três horas, sendo finalizado por volta das 3h da manhã. Ninguém ficou ferido. Divulgação / Correio de Imbé

Um incêndio atingiu o pátio de uma empresa de concreto às margens da RS-407, em Maquiné, no Litoral Norte, na madrugada desta quarta-feira (15).

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo começou por volta de 0h20min, no bairro Morro Alto, na altura do km 4 da rodovia. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram quatro caminhões que estavam estacionados no local.

O combate às chamas durou cerca de três horas, sendo finalizado por volta das 3h da manhã. Ninguém ficou ferido.

Os bombeiros realizaram o rescaldo e investigam as causas do incêndio.