Geral

Infrações graves
Notícia

Promotora é afastada suspeita de usar funcionários do MP para escrever dissertação de mestrado e fazer compras

Se confirmada a decisão do Conselho Superior do órgão, Martha Beltrame poderá sofrer "penalidade que implica em não recebimento de vencimentos"

João Pedro Lamas

Enviar email

Vitor Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS