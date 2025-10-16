Promotora é afastada suspeita de usar funcionários do MP para escrever dissertação de mestrado e fazer compras

Martha Beltrame foi afastada por 90 dias do trabalho no Ministério Público do RS. Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul / Reprodução

O Conselho Superior do Ministério Público afastou do trabalho por 90 dias a promotora de Justiça Martha Beltrame, que responde a procedimento disciplinar que apura denúncias de que ela usaria servidores e funcionários terceirizados para fins pessoais. A decisão foi tomada nesta semana.

Sob investigação da corregedoria do Ministério Público (MP) há cerca de um ano, o relatório final do caso apontou que Martha teria cometido três infrações graves. Elas envolveriam o uso de uma pessoa em cargo comissionado para a redação de uma dissertação de mestrado e de um funcionário terceirizado para fazer compras em mercado.

"A promotora recebeu uma penalidade de suspensão por 90 dias e uma penalidade de censura. Se confirmada a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, será aplicada a penalidade que implica em não recebimento de vencimentos", divulgou a assessoria de comunicação do MP à reportagem.

O Ministério Público não divulgou uma previsão de data para a decisão final do Conselho Superior do MP. Martha ainda pode recorrer. Advogado de defesa da promotora, Rafael Maffini afirma que as acusações não são procedentes.

"Respeitamos a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, mas com ela não concordamos, uma vez que entendemos ser caso de total improcedência da portaria acusatória. Por tais razões, estamos estudando as medidas necessárias para revertermos a decisão", disse.

Quem é a promotora