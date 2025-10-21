Prefeitos de cidades do interior gaúcho apontam prioridades em encontro na RBS

Prefeitos participaram de encontro no Grupo RBS nesta terça. Fernando Lacerda / Divulgação

Prefeitos de 15 cidades do interior do Rio Grande do Sul participaram, na manhã desta terça-feira (21), de um encontro no Grupo RBS para debater temas prioritários para os municípios e buscar convergência em pautas para fomentar o desenvolvimento do Estado. A ouvidoria integra um conjunto de ações de escuta da sociedade civil lideradas pelo Conselho Editorial da RBS como parte do movimento Pra Cima, Rio Grande.

Em meio a diferentes demandas e pautas de cada cidade, uma série de temas se mostrou comum à realidade dos municípios. As principais discussões ocorreram em torno dos seguintes assuntos:

Saúde: dificuldades de orçamento, necessidade de aportes da União e do Estado;

Questões orçamentárias: divisão de repasses do ICMS, royalties, impacto da reforma tributária;

Infraestrutura e logística: manutenção e duplicação de estradas, investimento em aeroportos, retomada da malha ferroviária;

Turismo: visibilidade para as atrações dos municípios;

Mão de obra e educação profissionalizante; qualificação de trabalhadores, falta de mão de obra

Assistência Social: necessidade de inserção de atendidos no mercado de trabalho para que deixem os programas e qualificação desses grupos.

Leia Mais Entidades apontam prioridades para o Rio Grande do Sul em encontro na RBS

Foram convidados representantes de cidades onde a RBS tem sede e de municípios de referência em diferentes regiões com operações do grupo.

Leia Mais RBS realiza encontro com deputados estaduais para discutir retomada do desenvolvimento do RS

O presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, reforçou a aposta da empresa no desenvolvimento do Estado e a importância da conexão com as lideranças do Interior:

— Saio dessa reunião muito impressionado com a qualidade dessas mulheres e desses homens públicos, pelo conjunto e pela individualidade. Que bom termos uma perspectiva positiva do que vem pela frente. O conjunto das manifestações mostra um potencial gigante de contribuirmos, cada um com seu papel, para que o Rio Grande do Sul volte a ser protagonista no país.

CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho reafirmou o objetivo da série de ouvidorias:

— Já tivemos esse momento com representantes do setor produtivo e com as bancadas estadual e federal. Esse encontro reforça o compromisso da RBS com o diálogo e a pluralidade de visões em busca da convergência para o desenvolvimento do Estado. Queremos não só ouvir demandas específicas, mas buscar consensos.

Além de Sirotsky e de Toigo, participaram da conversa integrantes da diretoria-executiva da RBS, comunicadores e líderes das redações.

Leia Mais RBS promove encontro com deputados gaúchos na Câmara Federal para discutir desenvolvimento do RS

Veja, abaixo, algumas das manifestações dos prefeitos presentes no encontro

A Serra sofre com a falta de infraestrutura. Precisamos que os investimentos prometidos sejam feitos no Terminal ferroviário de Vacaria. O porto de Arroio do Sal tem que vencer as licenças ambientais. E apostamos no Aeroporto da Serra Gaúcha. Com isso, não perderemos indústrias. ADILÓ DIDOMENICO (PSDB) Prefeito de Caxias do Sul

As pessoas estão alienadas sobre como a reforma tributária vai impactar em suas cidades. Vai atingir em cheio as pequenas e médias, na maioria delas, para pior. ANA TAROUCO (PL) Prefeita de Santana do Livramento

Santa Rosa decidiu investir recursos próprios na construção de um novo aeroporto. Teremos possibilidades de pousos e decolagens de aeronaves de até 180 passageiros. Precisamos ter aeroportos em condições de atender a todo o RS. Precisamos da participação tanto da União quanto do Estado. ANDERSON MATTEI (PP) Prefeito de Santa Rosa

Quando falamos em inovação, pensamos em grandes eventos e grandes centros. Mas há universidades do Interior que atendem a realidade local e devem ser apresentadas ao Estado e ao país. Isso nos ajuda a reter talentos locais. A pauta da pequena e da grande inovação precisa ser mostrada. DARLENE PEREIRA (PT) Prefeita de Rio Grande

Se quisermos crescer como Estado, não adianta fazer estrada e aeroportos sem a população estar trabalhando. Tenho falado muito sobre assistencialismo. O nosso principal programa de assistência Social é o Bolsa Família, precisamos tirar as pessoas do programa para colocar no mercado de trabalho. DIOGO SIQUEIRA (PSDB) Prefeito de Bento Gonçalves

Pelotas tem uma base universitária e uma grande oportunidade com o novo hospital da universidade e o novo pronto socorro. Temos três grandes indústrias na área da saúde e queremos avançar na substituição de importações. Esse potencial de formação e capacitação pode nos alavancar. FERNANDO MARRONI (PT) Prefeito de Pelotas

A rodovia Transbrasiliana está asfaltada no papel, mas, na realidade, não está. Lutamos para colocar nas emendas e temos boas perspectivas e a garantia do ministro dos Transportes que irá colocar as contrapartidas se for priorizado pela nossa bancada federal. FLÁVIO TIRELLO (PSDB) Prefeito em exercício de Erechim

A cidade está crescendo, houve 25% de aumento da população em 10 anos. São muitas pessoas indo morar em Canela, e o nosso maior problema é a saúde. Todos os municípios investem mais do que a obrigação legal. Esse gargalo precisa ser resolvido. GILBERTO CEZAR (PSDB) Prefeito de Canela

Tudo é o poder público que tem que fazer. Precisamos modificar essa mentalidade. Claro que temos coisas a resolver, mas precisamos que a comunidade participe. Cada um tem de fazer sua parte. Precisamos que sobre dinheiro para investir, não é só pagar conta. GLÁUCIA SCHUMACHER (PP) Prefeita de Lajeado

Novo Hamburgo hoje tem um hospital regional que atende a região. Quando Canoas e Sapucaia do Sul têm problemas, por exemplo, impacta em Novo Hamburgo. Temos feito apelos ao governo do Estado para nos auxiliar nas demandas para a área da saúde. GUSTAVO FINCK (PP) Prefeito de Novo Hamburgo

Não teríamos as dificuldades estruturais que temos se o segundo tributo mais importante para o município, o ICMS, não fosse distribuído de acordo com o resultado econômico. É preciso que a distribuição seja de acordo com a população. LUIZ FERNANDO MAINARDI (PT) Prefeito de Bagé

Nosso desafio está em equalizar a conta quando o agro não consegue plantar nem colher. Estamos buscando novas matrizes econômicas, investindo em educação, buscando reter os nossos talentos, comprando bolsas na universidade comunitária para qualificação profissional, mudando a cultura de dependência do serviço público. PAULA LIBRELOTTO (MDB) Prefeita de Cruz Alta

Estamos pleiteando junto à concessionária a possibilidade de antecipação a duplicação da RS-287 no trecho mais próximo a Santa Maria. Isso se justifica porque o nosso pedágio tem mais movimento. RODRIGO DECIMO (PSD) Prefeito de Santa Maria

Estamos gigantes no turismo, mas precisamos da comunidade para ter sucesso nessa área. É a população que mantém as ruas arrumadas, o comércio atende bem, restaurantes e hotéis de primeira linha. Estamos criando o Vale Cervejeiro para competir com o Vale dos Vinhedos. SÉRGIO MORAES (PL) Prefeito de Santa Cruz

Somos o segundo polo da construção civil do Estado, temos mais de 115 prédios sendo erguidos ao mesmo tempo. Mas nos falta mão de obra. Com uma parceria com o Sinduscon, estamos fazendo uma escola da construção civil, para qualificar o jovem. VOLNEI CEOLIN (MDB) Prefeito em exercício de Passo Fundo