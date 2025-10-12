Policial rodoviário estadual é atropelado por motociclista durante blitz na RS-020, em Taquara

Um policial do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi atropelado por um motociclista durante uma abordagem na RS-020, em Taquara, na tarde desta sábado (11).
Segundo o CRBM, o motociclista se aproximou da barreira policial de fiscalização de trânsito, que estava sinalizada por viatura ostensiva com giroflex ativado.
Ao perceber o gesto de parada para abordagem feito pelo policial, o condutor não acatou a ordem e atropelou o agente. O policial teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Taquara.
Já o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu em seguida, sofrendo escoriações. Ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Taquara para registro de ocorrência.
O CRBM identificou que o condutor não possui habilitação para dirigir motocicletas e que o veículo tem licenciamento irregular.
As identidades do policial e do motociclista não foram divulgadas pelas autoridades.