Geral

Desenvolvimento
Notícia

Para enfrentar escassez de mão de obra, iniciativa privada e poder público buscam ampliar educação profissional no RS

Empresas se destacam na oferta de cursos técnicos, enquanto rede estadual promete criar 11 mil novas vagas integradas ao Ensino Médio no Estado já no próximo ano

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS