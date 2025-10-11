Paciente morre após incêndio em UPA de São Leopoldo

Um homem de 63 anos morreu após um incêndio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (10).
De acordo com a prefeitura, o paciente estava internado em um leito de isolamento, na sala de psiquiatria, quando começou o fogo no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e retirar o homem da unidade. A Brigada Militar também foi chamada.
Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo a prefeitura, o paciente teria causado o incêndio.
Os demais pacientes e familiares que estavam na unidade foram retirados do local sem ferimentos. O atendimento na UPA chegou a ser suspenso, mas foi retomado durante a noite.