Paciente morre após incêndio em UPA de São Leopoldo

Demais pacientes e familiares foram retirados do local sem ferimentos. Corpo de Bombeiro / Divulgação

Um homem de 63 anos morreu após um incêndio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sharlau, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (10).

De acordo com a prefeitura, o paciente estava internado em um leito de isolamento, na sala de psiquiatria, quando começou o fogo no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e retirar o homem da unidade. A Brigada Militar também foi chamada.

Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu. Ainda segundo a prefeitura, o paciente teria causado o incêndio.