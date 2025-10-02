Geral

O que deve mudar com as novas regras para obtenção da CNH? Veja perguntas e respostas

Projeto prevê fim da obrigatoriedade de frequentar autoescola, os famosos Centro de Formação de Condutores (CFC), e da exigência das 45 horas de aulas teóricas e das 20 horas de aulas práticas

