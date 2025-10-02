O que deve mudar com as novas regras para obtenção da CNH? Veja perguntas e respostas

Ministério dos Transportes quer facilitar o acesso à carteira de habilitação. JEROSenneGs / stock.adobe.com

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu aval para que o Ministério dos Transportes prossiga com a proposta que estabelece mudanças no processo de obtenção da carteira nacional de habilitação (CNH). Com isso, o projeto será submetido a uma consulta pública por 30 dias, a partir desta quinta-feira (2), antes de ser regulamentado.

Entre as principais alterações previstas estão o fim da obrigatoriedade de frequentar autoescola, os famosos Centros de Formação de Condutores (CFCs), e da exigência das 45 horas de aulas teóricas e das 20 horas de aulas práticas.

Inicialmente, a proposta abrangeria apenas as categorias A e B. Caso aprovada, o plano é expandir para motoristas profissionais (categorias C, D e E).

Diante da modificação, uma série de dúvidas permeiam o texto que está em discussão. Zero Hora organizou um compilado de perguntas e respostas sobre o tema.

Mudanças na CNH: perguntas e respostas

Por que se discute mudanças na CNH?

O Ministério dos Transportes propõe a mudança por entender que o atual sistema para obtenção da CNH é caro, burocrático e excludente. Conforme a pasta, 20 milhões de pessoas no país dirigem motos e carros sem habilitação. Um dos motivos seria o alto custo da documentação, o que dificulta o acesso de grande parte dos brasileiros.

Além disso, o Ministério diz que o valor impacta diretamente a entrada no mercado de trabalho, principalmente em funções como entregadores, motoristas de aplicativo ou operadores de caminhão.

Dessa forma, o governo discute mudanças para flexibilizar a formação de novos motoristas e, consequentemente, reduzir o custo da carteira. Com o novo modelo, há também uma expectativa de ampliar o acesso e fomentar a inclusão produtiva.

Como é o atual processo para tirar a CNH?

Atualmente, o processo segue modelo padronizado em todo o Brasil, com a obrigatoriedade de frequentar autoescola e cumprir carga horária mínima de aulas teóricas e práticas. O procedimento segue os seguintes passos para emissão da documentação:

Avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental

45 horas de aulas teóricas em um CFC

Exame teórico

20 horas de aula prática em um CFC

Exame prático de direção

O que deve mudar se a proposta for aceita?

A ideia em discussão é retirar a obrigatoriedade de contratação dos CFCs por parte dos candidatos. Ou seja, eles poderão escolher se querem ou não fazer o processo de formação em uma autoescola tradicional ou se irão realizar com instrutores autônomos credenciados. Sendo assim, o que deve mudar:

Abertura do processo diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT);

Eliminação da obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas em autoescolas

Estudo por conta própria para o exame teórico

Aprendizado prático com instrutores autônomos credenciados pelo Detran

Bastaria aprovação nos exames teórico e prático para obter carteira

Utilização de carros das autoescolas, assim como carros dos instrutores ou dos cidadãos, desde que sigam regras a serem listadas na proposta

Os CFCs continuarão oferecendo aulas, mas a exigência legal de carga horária mínima de 45 horas para atividades teóricas e 20 horas práticas será dispensada. Além disso, os centros de formação poderão ofertar cursos teóricos também na modalidade EAD.

Pelo novo projeto, a prova teórica ainda será necessária?

Sim. A prova teórica, assim como o exame prático e o exame psicológico e médico, continua obrigatória. O que muda é que o candidato poderá escolher como fará a sua preparação para as avaliações: ele poderá contratar um centro de formação de condutores, como é feito atualmente, ou um instrutor autônomo credenciado pelo Detran.

Como será o procedimento para credenciar instrutores autônomos?

Os instrutores autônomos deverão estar credenciados no Departamento de Trânsito (Detran) do seu devido Estado. Para isso, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) viabilizará a formação desses profissionais por meio de cursos digitais.

A proposta prevê que o instrutor será identificado pela Carteira Digital de Trânsito e constará no sistema como profissional habilitado.

Quanto custa a CNH hoje?

O Ministério dos Transportes aponta que o valor da carteira de habilitação oscila entre R$ 1.950,40 e R$ 4.951,35 no Brasil. Atualmente, no Rio Grande do Sul, conforme tabela do Detran/RS, os valores para realização do processo de primeira habilitação nas categorias A, B e AB custam:

Categoria A (moto): R$ 2.705,84 (R$ 2.285,43 de cursos + R$ 420,41 de taxas)

R$ 2.705,84 (R$ 2.285,43 de cursos + R$ 420,41 de taxas) Categoria B (carro): R$ 2.711,91 (R$ 2.291,50 de cursos + R$ 420,41 de taxas, sem simulador)

R$ 2.711,91 (R$ 2.291,50 de cursos + R$ 420,41 de taxas, sem simulador) Categoria AB (moto e carro): R$ R$ 4.568,96 (R$ 4.055,38 de cursos + R$ 513,58 de taxas, sem simulador)

Os custos incluem os exames psicológico, médico, teórico e prático para cada categoria pretendida; número mínimo necessário de aulas teóricas e práticas; locação de um veículo para prova e taxa de expedição da habilitação. Atividades em simulador de carro são opcionais desde outubro de 2022 e têm custo de R$ 84,73 por aula.

Quanto deve custar a CNH caso o projeto seja oficializado?

A projeção é de que o custo para obtenção da CNH caia em até 80% com a ampliação das formas de oferta da formação teórica e a dispensa da carga horária mínima nas aulas práticas.

Para que servirá a consulta pública?

A consulta pública servirá para que o cidadão tenha acesso ao projeto e possa enviar sugestões e contribuições para que o Ministério dos Transportes possa ajustar ou manter a proposta antes da implementação. O texto ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa + Brasil e depois seguirá para análise do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Quando a nova regra entra em vigor?

Para fazer a mudança, o governo federal não depende do Congresso Nacional nem de um projeto de lei. É necessário apenas a publicação de uma resolução pelo Contran para que as regras tenham validade.