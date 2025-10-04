“Nos instiga a pensar e a empreender”: como foi o último dia da Feira do Empreendedor em Porto Alegre

Evento foi realizado de forma gratuita no Instituto Caldeira, na Zona Norte. Talles Kunzler / Sebrae-RS

Com grande movimentação de público, a Feira do Empreendedor encerrou neste sábado (4) sua edição em Porto Alegre. Realizado de forma gratuita no Instituto Caldeira, na Zona Norte, o evento realizado pelo Sebrae voltou ao Rio Grande do Sul após 11 anos.

Com o tema "Teu negócio, teu futuro", a iniciativa reuniu estandes de negócios e instituições financeiras, consultorias, mentorias e experiências imersivas, promovendo conexões e oportunidades para quem quer empreender, expandir sua empresa ou conhecer mais sobre o universo do empreendedorismo. Muitos jovens e adolescentes, aliás, também circulavam pelo espaço neste sábado.

Leia Mais Veja como foi a abertura da Feira do Empreendedor em Porto Alegre

Nesta manhã, Alberto Fernandes Vieira, 37 anos, de Esteio, estava a caminho de um curso quando soube da feira por meio da Rádio Gaúcha e decidiu participar do evento à tarde. O engenheiro de produção tem planos de virar empreendedor e achou a iniciativa oportuna para entender como o Sebrae pode auxiliá-lo e já iniciar com o apoio correto.

— Nos instiga a pensar e a empreender — afirmou. — É sensacional (a feira). Principalmente para quem está procurando empreender, é muito importante ter no início esse suporte.

Alberto Fernandes Vieira, 37 anos, de Esteio, soube da feira por meio da Rádio Gaúcha e decidiu participar do evento à tarde. Fernanda Polo / Grupo RBS

A ideia de Vieira é se tornar sócio da irmã, que já trabalha na área da estética, como investidor em uma franquia – inicialmente, em paralelo ao seu emprego. O engenheiro aproveitou a oportunidade para buscar instruções no atendimento inicial especializado do Sebrae e elogiou o serviço.

— Muitas pessoas que procuram o Sebrae já passaram por muitas dificuldades, então, eles sabem como amenizar isso no começo e trazer essa confiança para a gente também. Porque é um investimento — relatou.

Público qualificado

A procura por franquias na feira surpreendeu os empresários Jackson Almeida, 41, e Mayara Follmann, 37, proprietários do Churras In Box, com matriz em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O estande da franquia teve intenso movimento neste sábado.

— Está sendo bem produtivo. O foco da feira é o empreendedorismo, mas a gente achou que as pessoas iam vir buscando muito mais conhecimento para abrir seu negócio do que buscar uma franquia para poder abrir a sua nova unidade, ser sua fonte de renda ou seu novo negócio — contou Mayara.

Jackson Almeida, 41, e Mayara Follmann, 37, proprietários do Churras In Box. Fernanda Polo / Grupo RBS

A franquia de churrasco tem duas lojas próprias, em Gravataí e Cachoeirinha, e franqueados em Sapucaia do Sul, Canoas, Novo Hamburgo, Xangri-Lá e Porto Alegre – com planos de expansão para outras cidades e Estados, junto a uma reestruturação para melhor atender aos franqueados. Os dois já eram empresários, e a ideia para o negócio surgiu na praia, conforme Almeida:

— Comi um espetinho, sujei a barba e pensei: pô, por que a gente não serve de uma forma diferente, coloca num box, numa caixinha, alguma coisa do tipo?

Menos de um mês após a inauguração do novo empreendimento, veio a pandemia, que forçou o fechamento e a adaptação para o modelo de delivery – em meio à falta de insumos para a operação. Apesar disso, o negócio prosperou, os dois abriram uma unidade física e, depois, transformaram em franquia.

A participação no evento foi um convite do Sebrae, do qual a empresa é parceira em um projeto de expansão para franqueadoras.

— O público que está vindo é bem qualificado. Nós estamos bem contentes — ressaltou Almeida.

Leia Mais Com ônibus trazidos do Brasil, Marcopolo aposta forte em feira na sua volta à Europa

Para quem inicia e para quem quer evoluir

No segundo dia do evento, nomes de destaque como Mari Maria, Fausto Carvalho e Tiago Mochileiro subiram ao palco para compartilhar suas experiências com os visitantes.

Nesta edição, a Feira do Empreendedor baseou-se em três eixos: Espaço Despertar, para quem inicia e busca estruturar o negócio; Teu Próximo Passo, voltado à expansão e conexões; e Caminhos Conscientes, dedicado à sustentabilidade, inovação e impacto social.

Os contadores Vera Figueiredo, 34, e Valmir Fraga, 53, da Precision Assessoria Contábil, de Porto Alegre, participaram dos dois dias de evento, com o objetivo de aprender e melhorar o negócio. Uma das experiências que Fraga mais apreciou era voltada à gravação de vídeos para empreendedores, para entender como se comunicar melhor. Para os contadores, outros eventos como este seriam bem-vindos.

Os contadores Vera Figueiredo, 34, e Valmir Fraga, 53, da Precision Assessoria Contábil, de Porto Alegre, participaram dos dois dias de evento. Fernanda Polo / Grupo RBS

— Achamos bem interessante, principalmente as oficinas. Viemos participar da oficina de pitch, para a questão da comunicação, até para o trato com os nossos clientes. Então, acho que esse é o diferencial. A troca também, o networking com o pessoal aqui está bem legal — destacou Vera.

Seis mil participantes esperados

A expectativa era de que 6 mil pessoas participassem dos dois dias de evento. Embora ainda não haja números consolidados, o balanço da iniciativa é positivo, conforme Augusto Martinenco, gerente de competitividade setorial do Sebrae-RS, que organiza a feira:

— Depois de 11 anos, poder retornar com a feira e ver toda essa mobilização de público para ver as palestras, se conectar com as ferramentas que estamos trazendo, ver as oportunidades de negócio, está sendo muito importante. Está sendo muito bom poder fazer com que as pessoas vivam a feira, não só o conteúdo dos grandes palestrantes, mas que possam interagir com os nossos especialistas, parceiros.

Martinenco destacou a relevância da presença de mulheres empreendedoras, de empreendedores da periferia e de estudantes, que também participaram de oficinas voltadas à construção de planejamento para o futuro.

— Cada vez mais as pessoas olham o empreendedorismo não como uma saída, e sim como uma vocação. Às vezes como, de fato, um objetivo concreto de vida. E é papel do Sebrae incentivar e mostrar que o empreendedorismo é sim muito realizador e pode ser um caminho de vida para essas pessoas que estão ainda entendendo o que vão querer fazer — destacou.