"Não apenas sobreviver, mas nos fortalecer": palestra discute como ampliar resistência das cidades gaúchas a tragédias

Painel contou com Vicente Perrone, Pedro Capeluppi, Jorge Gerdau e Caio Esteves (da esquerda para a direita). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em um espaço que permaneceu 28 dias inundado durante a cheia de 2024, em Porto Alegre, um painel de especialistas discutiu na manhã desta quarta-feira (1⁰) possíveis estratégias para aumentar a resistência das cidades gaúchas — castigadas nos últimos anos por tragédias climáticas. O encontro foi um dos temas de destaque da programação da Semana Caldeira, que se estende de 29 de setembro a 3 de outubro para debater temas da chamada nova economia, como tecnologia e inovação.

O evento foi realizado no espaço Guahyba do Instituto Caldeira, antiga fábrica da Zona Norte bastante afetada pela enchente do ano passado e agora convertida em ambiente de discussões.

O painel reuniu o autor do livro Cidade Antifrágil, Caio Esteves, o presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau, e o secretário da Reconstrução do Estado, Pedro Capeluppi, com mediação do diretor executivo do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) da Capital, Vicente Perrone.

Esteves sustentou que é hora de ir além do conceito de resiliência — entendido como capacidade de voltar à forma original após um forte abalo:

— Precisamos aprender a cada evento traumático para não apenas sobreviver, mas nos fortalecer.

O autor fez uma comparação com figuras mitológicas para ilustrar sua avaliação: enquanto a Fênix renasce das cinzas com sua forma anterior, a Hidra de Lerna é um ser com diversas cabeças que, a cada vez em que uma delas é cortada, surgem duas novas. Nesse sentido, Esteves sustenta que é preciso não apenas reconstruir, mas avançar em relação à infraestrutura que existia anteriormente.

Uma das recomendações é preparar as cidades para diferentes possibilidades de futuro, levando em conta um cenário cada vez mais imprevisível por conta de fatores como as mudanças climáticas.

Uma das formas de alcançar isso, na avaliação de Capeluppi, é por meio do trabalho conjunto entre sociedade e Estado — uma das principais lições deixadas pelas recentes cheias.

— O principal elemento de "antifragilidade" no Estado é a participação das pessoas no processo de reconstrução — afirmou Capeluppi, citando como exemplo a participação de diferentes setores sociais no conselho do Plano Rio Grande, que congrega as ações de recuperação em nível estadual.

O empresário Jorge Gerdau valorizou a importância de investir na educação da população:

— Só se atinge produtividade e eficiência com educação e capacidade técnica.

Gerdau também destacou que cada sociedade precisa definir prioridades claras para seu futuro:

— Só vencemos na vida quando sonhamos com um propósito e lutamos por um propósito. Precisamos definir, talvez mais em nível nacional do que estadual, o que queremos atingir.

O empresário destacou cinco eixos prioritários para combater as adversidades:

organização entre setores público e privado; apoio a projetos de recuperação; consolidação de informações sobre eventuais prejuízos; consolidação de informações sobre projetos para o Estado; e investimento em educação.

A Semana Caldeira é um evento gratuito realizado pelo Instituto Caldeira, tendo a RBS como media partner. Em sua quarta edição, o foco é discutir pontos da chamada nova economia, calçada em inovação e tecnologia. Entre os temas de destaque estão educação para a nova economia, economia criativa, pessoa e comportamento, indústria do amanhã e ESG, entre outros assuntos voltados ao futuro.

