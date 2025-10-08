Mulher morre após desabamento no restaurante Jamile, do chef Fogaça

Teto do restaurante Jamile desabou após explosão em São Paulo. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O desabamento do teto do restaurante Jamile, na região central de São Paulo, nesta quarta-feira (8), deixou uma pessoa morta. A vítima é uma mulher, que ficou presa sob os escombros e sofreu um parada cardiorrespiratória, conforme o g1.

Outras sete pessoas ficaram feridas, sendo que cinco foram retiradas dos escombros e duas sofreram abalo psicológico. A identidade da vítima fatal ainda não foi confirmada.

O estabelecimento, que fica na Rua 13 de Maio, no bairro Bela Vista, tem parceria e menu assinados pelo chef Henrique Fogaça. Em nota, ele prestou solidariedade às vítimas e esclareceu que não possui vínculo administrativo com o restaurante. Leia na íntegra

"É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento", diz trecho.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros disse que informações preliminares indicavam uma explosão de gás seguida de desabamento. No entanto, perto das 14 horas, a Polícia Militar atualizou a informação, dizendo que não teria sido explosão e sim que o mezanino desabou.

Quatro pessoas foram encaminhadas para atendimento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro. Conforme o Corpo de Bombeiros, os feridos relataram dores nas costas e apresentaram escoriações.

O que diz Henrique Fogaça

"O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate.

Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.

Embora esteja fora do país, o chef mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.