Morre Thomas Campagnoni, torcedor símbolo do Novo Hamburgo

Filho do ex-vereador hamburguense Volnei Campagnoni, Thomas herdou do pai a paixão pelo Noia. Thomas Campagnoni / Instagram / Reprodução

A comunidade de torcedores do Esporte Clube Novo Hamburgo amanheceu abalada nesta quarta-feira (29) com uma triste notícia. Morreu, aos 29 anos, Thomas Campagnoni, figura marcante da torcida do Noia. Ele morreu em decorrência de um câncer de intestino, diagnosticado em 2023.

Ao lado do pai, o ex-vereador de Novo Hamburgo Volnei Campagnoni, Thomas, mesmo enfrentando a doença, era presença constante nas arquibancadas do Estádio do Vale. Acompanhava de perto o time do coração também nas partidas fora de casa, sem se deixar abater pela distância.

Em nota publicada nas redes sociais, o Esporte Clube Novo Hamburgo lamentou profundamente a morte do torcedor.

"Mesmo nos momentos mais difíceis, Thomas transformou o amor pelo Novo Hamburgo em força para enfrentar a luta contra o câncer com coragem e esperança", destacou o clube.