Morre Sérgio Peluffo, empresário da indústria calçadista de Novo Hamburgo

Morreu no último sábado (11), aos 76 anos, Sérgio Peluffo, empresário ligado ao setor de exportação de calçados em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A causa da morte não foi divulgada.

Natural do Uruguai, nasceu em 15 de março de 1949. Mudou-se para o Brasil, fixando residência em Novo Hamburgo, onde construiu sua vida pessoal e profissional.

Em 1982, fundou a Trade Wins, companhia de exportação que marcou presença no setor calçadista e ajudou a projetar a região no mercado internacional. Anos mais tarde, a companhia passou a se chamar Viler Calçados Ltda. As atividades foram encerradas em 2014.

Sérgio Peluffo deixa a esposa, Vilce Helena; os filhos, Lucas e Caio; as noras, Kalane e Janine; e os netos, Aurora, Felix e Anthony.