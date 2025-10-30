Morre Rosi Dias da Fonseca, liderança comunitária da Lomba do Pinheiro

Rosi Dias da Fonseca, liderança comunitária da Lomba do Pinheiro, é lembrada pela força, generosidade e compromisso com as causas sociais da periferia de Porto Alegre. Rosi Dias da Fonseca / Facebook / Reprodução

Rosi Dias da Fonseca faleceu nesta terça-feira (28), aos 63 anos. Reconhecida liderança popular da Lomba do Pinheiro, é lembrada por familiares e pela comunidade como um exemplo de luta e dedicação.

Natural de Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, mudou-se para Porto Alegre ainda jovem. De origem humilde, cresceu na Lomba do Pinheiro, região periférica da zona leste da Capital.

Mesmo sem ter concluído os estudos, Rosi sempre foi uma incentivadora e defensora da educação. Por essa razão, viu a filha caçula Vitória, de 22 anos, ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no curso de Ciências Biológicas.

Entre suas realizações, Rosi foi reconhecida pela dedicação à comunidade da Lomba do Pinheiro. Atuava como conselheira do Orçamento Participativo do bairro e presidia o Clube de Mães da Lomba do Pinheiro — cargo que agora seguirá sob o comando da filha Vitória. Também prestava trabalho voluntário junto a povos indígenas e famílias em situação de vulnerabilidade e era voluntária ativa no KiLomba, curso pré-vestibular público fundado em 2018, que ajuda jovens da periferia da capital a realizar o sonho de cursar o ensino superior.

Conhecida por familiares e amigos como “Zica”, ela valorizava os momentos em família, especialmente durante acampamentos, viagens ao Litoral e os tradicionais churrascos de domingo. Devota de Iemanjá, carregava sempre consigo a imagem da divindade.

Em nota publicada no X (antigo Twitter), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, lamentou o falecimento da liderança comunitária e manifestou solidariedade à família, aos amigos e à comunidade.

"Brava lutadora social, dona Rosi ajudou a construir muitas das conquistas que a Lomba do Pinheiro hoje celebra", destacou o prefeito.

Rosi Dias da Fonseca deixa o esposo Volni, os filhos Jeferson, Lisiane, Kellen, Yasmin, Cíntia, Vitoria e Julia; os netos Gustavo, Pâmila, Alice, Cristian, Manuela, Maria Beatriz, Maite, Giovanna, Nicole, Eduarda, Maria Eduarda, Isabelle Helena, Bernardo e Maria Luiza.