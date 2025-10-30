Geral

Aos 63 anos
Notícia

Morre Rosi Dias da Fonseca, liderança comunitária da Lomba do Pinheiro

Figura marcante da zona leste da Capital, Rosi dedicou a vida à defesa da comunidade, à valorização da educação e à solidariedade com os mais vulneráveis

Zero Hora

