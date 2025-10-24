Morre o promotor de Justiça Carlos Augusto Cardoso Moraes, aos 62 anos

A despedida de Carlos Augusto Cardoso Moraes foi realizada nesta quinta-feira (23), em Santa Maria. MPRS / Divulgação

Morreu nesta quarta-feira (22), aos 62 anos, o promotor de Justiça Carlos Augusto Cardoso Moraes. A causa da morte não foi informada. Conforme comunicado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), ele tratava um câncer há seis anos e realizava sessões de quimioterapia durante esse período.

Natural de Santa Maria, na Região Central do Estado, ele ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em 1996. Passou pelas Promotorias de Justiça de Quaraí e Santo Ângelo e, desde de 2012, atuou novamente em Santa Maria, na Promotoria Especializada e Criminal. Atualmente, Moraes ocupava o cargo de 5º promotor de Justiça Criminal de Santa Maria.

Em nota, o MPRS expressou profundo pesar e solidariedade aos familiares, amigos e à equipe da Promotoria de Justiça de Santa Maria. No comunicado, colegas de Moraes ressaltaram sua força e dedicação durante o tratamento contra o câncer, sempre mantendo o bom humor. Também destacaram seu legado de humanidade, amor pela família e comprometimento profissional, além de sua postura digna, discreta e querida por todos.