Morre o médico oftalmologista Zeniro Sanmartin, aos 86 anos

Zeniro Sanmartin atuou como plantonista do Hospital de Pronto Socorro (HPS), integrou o corpo médico da extinta Viação Aérea Rio-Grandense (Varig) e foi um dos fundadores do Hospital Banco de Olhos São Pietro. Adriana Sanmartin / Arquivo Pessoal

Zeniro Sanmartin morreu em 25 de setembro, aos 86 anos, em Porto Alegre. Médico oftalmologista, dedicou mais de seis décadas ao cuidado da visão de milhares de pacientes.

Natural de Porto Alegre, nasceu em 5 de junho de 1939. Desde a infância, demonstrava o desejo de seguir a medicina — vocação que, segundo contava às filhas, surgiu aos 12 anos de idade. Formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, ainda no início da carreira, encantou-se pela oftalmologia, especialidade que, dizia com humor, foi “amor à primeira vista”.

Foi um dos fundadores do Hospital Banco de Olhos São Pietro, instituição beneficente que teve origem na rua Pinheiro Machado, na Capital. Servidor municipal, atuou por mais de três décadas como plantonista do Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde acompanhou casos que costumava descrever como “do arco”, tamanha a intensidade das experiências vividas.

Durante muitos anos, integrou o serviço médico da extinta Viação Aérea Rio-Grandense (Varig), o que lhe permitiu viajar por diversos lugares do mundo em busca de novas técnicas e conhecimentos. Entre os destinos que conheceu estão Espanha, Rússia, Argentina, Holanda e Estados Unidos. Foi pioneiro em procedimentos de cirurgia de catarata com lentes intraoculares, no tratamento do “olho seco” com tubos de Jones, na correção cirúrgica da miopia e na complexa dacriocistorrinostomia, a que ele se referia, de modo bem-humorado, apenas como “dacrio”.

Descrito por familiares e colegas como um homem doce, cortês e curioso, Sanmartin cultivava a empatia como princípio de vida e de profissão. Fora do consultório, dedicava-se à família, especialmente à esposa, Maria Edi, carinhosamente chamada de “Mariazinha”, e às filhas Selene, Vivian e Adriana.

Entre colegas e pacientes, é lembrado pelo cuidado minucioso e pela serenidade com que tratava cada pessoa. Deixa como legado o exemplo de quem fez da medicina um gesto de amor e da gentileza uma marca permanente.

Zeniro Sanmartin deixa a esposa, Maria Edi, as filhas Selene, Vivian e Adriana, e os netos Giordano, Nina, Nicolas e Ramiro.