Morre o ex-delegado Ary Nelson da Silva, aos 85 anos

Ary Nelson da Silva era conhecido como "Mão Preta", personagem lendário da religiosidade local, associado a milagres populares. Igor Menini / Arquivo Pessoal

Morreu em 12 de outubro, aos 85 anos, o ex-delegado da Polícia Civil Ary Nelson da Silva. Conhecido como “Mão Preta”, ele vinha enfrentando problemas de saúde decorrentes da idade e faleceu em Canela, na Serra.

Natural de Criciúma, em Santa Catarina, ele nasceu em 13 de janeiro de 1940. De origem humilde, ajudava os pais no sustento da família e contribuía para o cuidado dos outros cinco irmãos.

Aos 23 anos, assumiu o cargo de delegado de Polícia, em Dom Pedrito. Esteve a frente do caso conhecido como “crime da ponte”, ocorrido em Pelotas. Durante as investigações, chegou a sofrer um atentado e, quando estava prestes a divulgar o inquérito e esclarecer o crime, foi transferido para Rosário do Sul.

Anos mais tarde, em Bagé, formou-se em Direito pela antiga Fundação Universidade de Bagé (Funba) — hoje Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp).

Entre seus principais feitos, destaca-se a criação de uma delegacia especializada no combate ao abigeato — crime de roubo e furto de gado — na região da Campanha e na fronteira com o Uruguai. No mesmo período, integrou o Comitê em Defesa da Reforma Agrária na região.

Em 1986, aposentou-se como delegado e passou a trabalhar como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. Anos depois, dedicou-se à advocacia, destacando-se em um caso de repercussão nacional, no qual um genro que havia assassinado o sogro foi impedido de receber a herança.

Para o filho, o defensor público Igor Menini, mesmo na advocacia, o pai manteve os mesmos princípios que o guiavam na polícia.

— Ele manteve a mesma postura de acreditar na verdade, de lutar pelo que considerava correto, independentemente das consequências. Nesse caso, foi uma decisão que mudou muita coisa no Direito brasileiro, porque, no Código Civil que vigorava até 2002, não havia previsão para excluir o genro que matasse o sogro visando se beneficiar com a herança. Foi construída então a ideia de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza — explicou Igor.

Ary Nelson da Silva deixa os filhos Igor e Ari Nelson da Silva Júnior, os netos Gonçalo e Isadora, a nora Lilian Rocha, a irmã Terezinha e os sobrinhos Vanessa, Almerinda, Regina Celi, Sérgio e Tatiana.