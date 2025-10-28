Morre Luciano Schaumloeffel, político e empresário de Santa Maria do Herval

Figura importante na história política e econômica de Santa Maria do Herval, Luciano Emilio Schaumloeffel faleceu em decorrência de um AVC, aos 71 anos. Luciano Emilio Schaumloeffel / Facebook / Reprodução

Morreu na madrugada desta segunda-feira (27), aos 71 anos, Luciano Emilio Schaumloeffel. Ele teve papel de destaque na história política e econômica de Santa Maria do Herval, no Vale do Sinos, e faleceu em decorrência de um AVC.

Schaumloeffel iniciou sua trajetória política aos 22 anos, como vereador de Dois Irmãos, entre 1977 e 1982. Reeleito para o mandato de 1983 a 1988, integrou a comissão de emancipação de Santa Maria do Herval, que à época ainda era um distrito. Anos mais tarde, atuou como chefe de gabinete durante o primeiro mandato da ex-prefeita Mara Stoffel.

Além de sua experiência na esfera política, Schaumloeffel também é lembrado como um dos empreendedores mais antigos do município do Vale do Sinos.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Santa Maria do Herval decretou luto oficial de três dias. O decreto reconhece "os relevantes serviços prestados à comunidade e o legado de compromisso e dedicação deixado ao município".

Os atos fúnebres ocorreram na Capela Mortuária do Centro. O sepultamento foi realizado no Cemitério Católico de Santa Maria do Herval.