Morre Leontina Colussi, aos 92 anos 

Leontina Emília Graffiti Colussi deixa seis filhos. Marcos Alberto Colussi / Arquivo Pessoal

Leontina Emília Graffiti Colussi faleceu em 16 de setembro, aos 92 anos, em Passo Fundo, no norte do RS. Nascida em 1933, em Monte Belo do Sul, na serra gaúcha, dedicou sua vida à educação e ao serviço na Igreja Católica.

Iniciou a carreira como professora na Escola Municipal Gaspar Martins, na Linha Argemiro, em sua cidade natal. Após mudar-se para Passo Fundo, passou a lecionar na Escola Municipal Urbano Ribas, onde permaneceu até a aposentadoria.

A partir de então, passou a dedicar-se integralmente à Igreja Católica. Em 1983, deu início à participação na Pastoral da Saúde da Igreja São Vicente de Paulo. Três anos depois, tornou-se Ministra Extraordinária da Eucaristia — função voluntária destinada a fiéis que auxiliam os padres na distribuição da comunhão. Em 1995, assumiu a coordenação de área da Pastoral da Saúde.

Ainda na Paróquia São Vicente de Paulo, esteve à frente da criação do grupo Cáritas Paroquial e colaborou com a organização de encontros promovidos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em 2019, contribuiu para a realização de encontros fundamentados na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, conhecidos como Apostolado da Oração.

Além de atividades de educação e fé, Leontina dedicava-se ao crochê e ao cuidado da horta do jardim de sua casa. Outra paixão dela era a cozinha, que reunia a família em almoços e datas festivas.

Leontina dividiu 46 anos de sua vida com o esposo Avelino Alves Colussi (in memorian). A cerimônia religiosa, realizada no terceiro dia de outubro do ano de 1959, foi celebrada pelo seu cunhado, Padre Luiz Colussi.

Conforme a família, em seus 92 anos de existência, ela "deixa um sólido exemplo de vida, de amor à família e ao próximo, de caridade, de liderança, de serviço a família e a Igreja, principalmente aos doentes e necessitados".

Ela deixa os filhos — Luiz Antonio, Rosane, Eliane Lucia, Vera Regina, Paulo Roberto e Marcos Alberto —, os netos — Fernando Augusto, Benjamim, Emmanuele, Marina, Antônio, Isabela, Mateus Cesar, Lucas Cesar, Gabriela, Luíza e Giovana —, as bisnetas — Maria Fernanda, Marcela e Catarina —, os genros, noras e sobrinhos.