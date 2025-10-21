Geral

Aos 82 anos
Notícia

Morre irmã Lucia Boniatti, referência da saúde no Rio Grande do Sul

Religiosa liderou o Complexo de Saúde Mãe de Deus por 17 anos e dedicou a vida ao cuidado e à fé

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS