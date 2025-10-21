Morre irmã Lucia Boniatti, referência da saúde no Rio Grande do Sul

Natural de Caxias do Sul, irmã Lucia era conhecida pela dedicação aos pacientes. João Alves / Divulgação

Lucia Boniatti, das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu (Scalabrinianas), faleceu na madrugada desta terça-feira (21) aos 82 anos.

O velório ocorre nesta terça, das 13h às 15h, na Capela Histórica do Crematório Metropolitano (Avenida Prof. Oscar Pereira, 584), em Porto Alegre.

Natural de Caxias do Sul, Irmã Lucia foi uma das principais lideranças da saúde e da educação no Estado, conhecida pela trajetória marcada pela fé, pela gestão humana e pela dedicação ao serviço ao próximo.

Com formação em Ciências, Matemática e Administração, Irmã Lucia presidiu a Associação Educadora São Carlos (Aesc) e o Conselho do Sistema de Saúde Mãe de Deus, além de ter dirigido por 17 anos o Complexo de Saúde Mãe de Deus, em Porto Alegre.

Sua gestão foi marcada pela visão estratégica, pela sensibilidade no cuidado com as pessoas e pelo fortalecimento da instituição como referência nacional em acolhimento e excelência hospitalar.

Ao longo de sua trajetória, acompanhou grandes transformações do setor, liderou obras e inspirou equipes, deixando um legado que ultrapassa fronteiras.

Sua atuação esteve sempre guiada pelo carisma scalabriniano: o de acolher migrantes, refugiados e comunidades vulneráveis, promovendo o cuidado integral.

Em 2023, irmã Lúcia foi homenageada no Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp), um dos maiores eventos do setor no país, em reconhecimento a sua contribuição à saúde brasileira. A distinção foi entregue durante a abertura do encontro, presidida pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.