Morre Floriano Torres, ex-vereador e médico de Gravataí

Floriano Castilhos Torres foi médico Nelson Machado Dutra Filho / Santa Casa de Porto Alegre / Divulgação

Morreu nessa segunda-feira (13) Floriano Castilhos Torres. Médico com mais de seis décadas de dedicação à comunidade de Gravataí, na Região Metropolitana, ele tinha 90 anos. A causa da morte ainda não divulgada.

Natural de Bagé, na Campanha, ele nasceu em 3 de junho de 1935. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1960 e, três anos depois, iniciou sua trajetória profissional no Hospital Dom João Becker, onde trabalhou por 59 anos, contribuindo também para o desenvolvimento da instituição no município.

Torres atuou como clínico geral, cirurgião e obstetra, realizando mais de 10 mil partos e acompanhando pessoalmente gerações de gravataienses. Entre 1965 e 1970, como diretor do Hospital Dom João Becker, destacou-se no combate à tuberculose, contribuindo para prevenir uma epidemia na região. Mais tarde, retornou à direção do hospital, entre 1992 e 1999, consolidando sua trajetória de liderança e compromisso com a saúde da comunidade.

Além da carreira médica, Torres também foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Gravataí, em 1973. Foi fundador da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um dos idealizadores e defensores do Distrito Industrial do município.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) lamentou profundamente o falecimento do médico e expressou condolências aos familiares, amigos e colegas.

A Prefeitura de Gravataí também lamentou a partida do médico e destacou que ele foi "um exemplo no atendimento humanitário e foi figura ímpar em Gravataí".