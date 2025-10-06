Morre Claudio Möbus, empresário e ex-vereador de Ivoti

Morreu na última segunda-feira (29), aos 73 anos, Claudio Möbus, proprietário do tradicional Bar do Gordo, situado em Ivoti, no Vale do Sinos. Ele estava internado em um hospital de Porto Alegre e faleceu em decorrência de problemas de saúde não divulgados.
"Gordo", como era conhecido, nasceu em 4 de abril de 1952. Concluiu o Ensino Médio pela Escola Estadual Professor Mathias Schütz. Ele também trabalhou como taxista para complementar a renda familiar, função que consolidou sua presença no cotidiano da comunidade ivotiense.
Em 1982, sua atuação comunitária o levou a ser eleito vereador mais votado do município, com 588 votos. Gordo cumpriu mandato de 1983 a 1989 e presidiu a Câmara de Vereadores por dois anos. Em 2021, já afastado da política, foi reconhecido com o título de Cidadão Honorário pela Prefeitura de Ivoti, na gestão de Martin Cesar Kalkmann.
Ligado ao esporte desde cedo, Gordo presidiu o Esporte Clube Gaúcho, fundado por seu pai, Hugo Möbus, e símbolo da vida esportiva local. Ao lado do primo Pedro Leuck, ampliou os negócios ao investir no setor esportivo e comunitário.
Dessa parceria nasceu o Ginásio Quero Quero. Inaugurado em 1994, o espaço se tornou referência para jogos, festas e eventos do município até 2018.
Mais do que político e incentivador do esporte, ele manteve o legado de uma das tradições mais queridas de Ivoti: o Bar do Gordo. Fundado em 1949 por seu pai, Hugo, junto aos cunhados Beno e Hugo Leuck, o estabelecimento consolidou-se como ponto de encontro da comunidade e referência gastronômica da região.
Hoje, o Bar do Gordo é conduzido pela terceira geração da família, dando continuidade ao legado de Cláudio Möbus, o “Gordo”, cuja presença segue marcada na história e no cotidiano do estabelecimento.
Cláudio Möbus deixa a esposa Jandira Maria Schaeffer Möbus, os filhos Cláudio, Claucia e Claudia, uma nora, dois genros e três netas.
*Produção: Juliano Lannes