Morre Carmen Silvia Fontoura, aos 81 anos

Carmen foi a primeira de sua família a concluir o ensino superior. Carmen Silvia Machado Fontoura / Arquivo Pessoal

Carmen Silvia Machado Fontoura faleceu em 17 de setembro de 2025, aos 81 anos, em Porto Alegre. Mãe, nutricionista, educadora e defensora da igualdade racial, ela morreu em decorrência de um acidente.

Primeira de sua família a concluir o Ensino Superior, Carmen construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público e ao combate à fome. Presidiu o Conselho Regional de Nutrição da 2ª Região (CRN-2) e foi vice-presidente e conselheira do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN).

Participou ainda do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à segurança alimentar no país.

Mais do que uma atuação técnica, Carmen cultivava um compromisso ético e social profundo. Ela integrava a Associação Satélite Prontidão, entidade criada 14 anos após a abolição da escravidão para preservar a cultura negra no Rio Grande do Sul. Foi referência entre colegas, movimentos e instituições, sendo homenageada por entidades como o CFN, CRN-2, Consea, Movimento Negro Gaúcho, Frente das Mulheres Negras, Sociedade dos Surdos do RS e Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Fora do trabalho, era amante da música, das viagens e do aprendizado constante. Falava francês e mantinha o hábito de estudar novos idiomas para exercitar a mente. Inspirava as filhas a desafiar limites e acreditar na força da educação, influência que as levou a vivenciar carreiras internacionais.

Carmen Silvia Machado Fontoura deixa as filhas Cíntia, Simone e Cibele, o neto Yan, o genro Ramiro, irmãos e demais familiares — todos comprometidos em manter viva a memória e o exemplo de Carmen.