Morre, aos 89 anos, o engenheiro Darcy Bianco

Engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é lembrado pela postura ética e pela sensibilidade no convívio com familiares e amigos

