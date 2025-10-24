Morre, aos 89 anos, o engenheiro Darcy Bianco

O engenheiro Darcy Bianco, que dedicou a vida à família e à profissão. Cláudia Bianco / Arquivo Pessoal

Darcy Bianco faleceu em 28 de setembro, aos 89 anos. Engenheiro e empreendedor, é lembrado por familiares, colegas e amigos como um profissional dedicado, competente e justo.

Natural de São Marcos, na Serra, ele nasceu em 1º de novembro de 1935. Passou a infância em Caxias do Sul, ao lado dos seis irmãos, e, mais tarde, mudou-se para Porto Alegre.

Bianco formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1961. Ao longo da carreira, trabalhou por muitos anos na Ecoplan Engenharia. Após a aposentadoria, dedicou-se à Construtora Bianco Empreendimentos Imobiliários e, paralelamente, desenvolveu diversos projetos sociais.

Para a família, Bianco teve “uma vida repleta de bondade e dignidade”. Eles destacam que, como marido, pai, sogro e avô, foi sempre carinhoso, compreensivo e afetuoso, deixando um exemplo de amor e cuidado. À esposa, dedicou um poema que, segundo recordam, sintetiza sua sensibilidade: “Bem, amar-te e gostar de arte faz parte de mim”.

Darcy Bianco deixa a esposa, Esther Benetti Bianco, os filhos Mônica, Fabíola, Cláudia, Alexandre e Gabriel, além de nove netos, que foram motivo de especial orgulho e alegria ao longo de sua vida. A família agradeceu todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas.