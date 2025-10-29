Morre, aos 84 anos, Francisco Bessa de Sousa

O velório e a cremação ocorreram na manhã de quarta-feira (29), em Porto Alegre. Fernando Costa de Sousa / Arquivo Pessoal

Morreu na segunda-feira (27), aos 84 anos, o português Francisco Carlos Bessa de Sousa. Ele estava internado há três semanas no Hospital Mãe de Deus, e faleceu em decorrência de um tumor.

Nascido em 13 de agosto de 1941, na comunidade rural de Gosende, em Portugal, mudou-se para Porto Alegre aos 16 anos. Em busca das oportunidades no novo continente, veio acompanhado do irmão mais novo, Ângelo, e dos tios Adelino e Amélia.

Ao longo de seus 84 anos, “Carlinhos” ou “Português”, como era conhecido, construiu uma trajetória marcada pelo empreendedorismo no ramo da gastronomia. Durante décadas, manteve o tradicional Restaurante Coimbra, localizado na avenida Azenha, em Porto Alegre. Segundo a família, Sousa costumava dizer, com orgulho, que fechava o restaurante apenas meia hora por dia, “para limpar o chão”.

Sousa teve participação ativa na comunidade lusitana de Porto Alegre — organização que reúne imigrantes e descendentes de países de língua portuguesa. Atuou no conselho e em diferentes diretorias da Casa de Portugal até os últimos anos de vida.

Foi também nesse ambiente comunitário que conheceu sua esposa, Maria Alcina, igualmente vinda ao Brasil em busca de novos horizontes. Da união de 55 anos, nasceram dois filhos, Ramiro e Fernando, que lhe deram três netos: João Pedro, Lucas e Laura.

Entre seus passatempos favoritos, Sousa apreciava jogar sueca — tradicional jogo de cartas que, apesar do nome, é muito popular em Portugal. O futebol também era uma de suas grandes paixões. Torcedor do Benfica em seu país natal, tornou-se colorado após chegar ao Brasil, encantado especialmente pela semelhança das cores dos uniformes dos dois clubes. Segundo a família, ele doou tijolos para a construção do estádio Beira-Rio, em meados de 1959.



