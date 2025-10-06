Morre, aos 82 anos, Enory Luiz Spinelli

Enory Luiz Spinelli foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do RS entre 2002 e 2005 e teve atuação destacada em entidades nacionais da categoria. Rodrigo Spinelli / Arquivo Pessoal

Morreu em 1º de outubro, aos 82 anos, Enory Luiz Spinelli, figura importante da contabilidade gaúcha e exemplo de dedicação à profissão e à comunidade.

Nascido em 1943, em Salvador do Sul, no Vale do Rio Caí, participou ainda jovem de um movimento que transformaria o destino de sua terra natal. Junto a outros moradores, trabalhou pela emancipação do município na década de 1960.

Algum tempo depois, mudou-se para Porto Alegre, onde consolidou uma trajetória construída sobre estudo e compromisso. Formou-se técnico em Contabilidade pelo Colégio Rosário, em 1968, e graduou-se em Ciências Contábeis pela Unisinos em 1995.

Foram mais de cinco décadas de atuação ininterrupta no setor, marcadas pela liderança em diversas entidades representativas.

No Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), foi conselheiro, vice-presidente de Fiscalização (1998–2001) e presidente (2002–2005). Já no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exerceu as vice-presidências de Fiscalização (2006–2009), de Desenvolvimento Profissional (2010–2011) e Operacional (2012–2013). Também contribuiu com o Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, o SESCON-RS e a Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC).

Sua atuação rendeu reconhecimento público e institucional. Foi agraciado pelo CRCRS com o título de Contador Emérito do Rio Grande do Sul e também homenageado pela Câmara Municipal de Porto Alegre pelos 50 anos de serviços prestados à contabilidade.

Paralelamente à vida corporativa, Spinelli exerceu o magistério como professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis na Faculdades Rio Grandenses (FARGS), deixando marcas na formação de novos profissionais.

Legado

Em nota, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) comunicou o falecimento de Spinelli. A entidade destacou que o contador “deixou um legado de dedicação, ética e comprometimento com a valorização da profissão contábil”.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) também emitiu comunicado, afirmando que a trajetória de Spinelli deixará “um legado de grande relevância não apenas para a Contabilidade, mas também para a sociedade brasileira, em especial a gaúcha”.

Extrovertido, bem-humorado e apaixonado pelo Internacional, Spinelli também valorizava os encontros com amigos e familiares — momentos em que sua alegria se tornava tão presente quanto sua ética profissional. Mais do que um contador exemplar, foi um construtor de pontes entre pessoas, gerações e valores, fazendo da contabilidade uma forma de servir à sociedade.

Enory Luiz Spinelli deixa a esposa, Inez Catarina Spinelli, com quem compartilhou 55 anos de união; os filhos Fábio Luis, Rodrigo e Luis Felipe; as noras Viviane, Soraia e Melissa; e os netos e netas Antonella, Alice, Enrico, Martin e Pedro.