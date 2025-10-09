Morre, aos 82 anos, Antônio Kiwal Parera

O corpo do ex-diretor do Departamento de Águas e Esgotos de Bagé (Daeb) foi cremado na capital gaúcha, no sábado (4). Paulo Antônio Nocchi Parera / Arquivo Pessoal

Antônio Kiwal Parera morreu no dia 3 de outubro, aos 82 anos. Ele estava internado em um hospital de Porto Alegre, e faleceu em decorrência de problemas de saúde não informados.

Nascido em 1943, em Pelotas, no Sul do Estado, ele é filho de José Parera Montiel e Alice Fagundes Parera. Na sua infância, a família mudou-se para Bagé, na Campanha, onde iniciou sua trajetória como dentista e servidor público.

Em 1965, formou-se em Odontologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Atuou como dentista até 1998, quando, após um acidente de carro, precisou se aposentar da carreira.

Além da Odontologia, Parera também se dedicou à educação, atuando como professor de Biologia em duas escolas estaduais de Bagé.

Posteriormente, Parera ingressou na vida pública, exercendo cargos de destaque na política bageense. Foi diretor do Departamento de Águas e Esgotos de Bagé (Daeb) em duas gestões — entre 1993 e 1994 e de 2010 a 2016 — e também atuou como diretor regional do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Exerceu ainda a função de coordenador de Educação do Estado, foi secretário das pastas de Turismo, Obras, Planejamento e Esportes do município da Campanha e chefe de gabinete dos ex-prefeitos Dudu Colombo e Mainardi.

Além do trabalho, Parera gostava de estar com a família, passar as férias no Uruguai, cuidar do pátio e acompanhar a vida política do país.

Antônio Kiwal Parera deixa a esposa Ana Lucia, os filhos Antônio João, Ana Alice e Paulo Antônio.